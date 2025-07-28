У Ризі за три-чотири роки позбудуться дизельних автобусів: можливо, передадуть Україні

За словами голови правління цього транспортного об’єднання Дзінети Іннусі (Džineta Innusa), підприємство вже має 52 електробуси. В нинішньому році планується замінити 120 автобусів, з яких 62 будуть електричними.

Цілком можливо, що виведені з експлуатації автобуси будуть передані в Україну. Така практика вже існує. Так, 11 автобусів з Риги були передані Києві у 2022 році, ще 10 – у січні 2023-го. Більшість з них успішно перевозять пасажирів на маршрутах столиці.

Як пише LSM.LV, за першу половину 2025 року у Ризі транспортом Rīgas Satiksme перевезено 58,7 мільйона перевезених пасажирів. Це – 79 маршрутів (плюс три нічні маршрути), на яких розміщено 1667 зупинок.

Читайте також У Ризі з'явиться автобус-витверезник: кого возитимуть

При цьому частина пасажирів має пільговий проїзд. Завдяки субсидії Ризької міської ради компанії у розмірі 40 мільйонів євро 50 відсотків жителів Риги їздить на громадському транспорті безплатно, деяким категоріям пасажирів надано знижки.

"Головним завданням громадського транспорту по всій Європі є досягнення кліматичної нейтральності. Rīgas Satiksme також рухається в цьому напрямку – повільно, але впевнено", – заявила Іннуса.

Читайте також У Латвії почали виробляти фінський БТР Patria для України

Компанія Rīgas satiksme забезпечує пасажирські перевезення автобусами, трамваями та тролейбусами в Ризі, а також керує паркувальними місцями на узбіччях міських вулиць. Єдиним власником компанії є Ризька міська рада.

Київ уже має щонайменше три десятки багатомісних низькопідлогових автобусів з Риги, салони яких укомплектовані кондиціонерами та мають гарний товарний вигляд.

Щодо електробусів у Києві, то інформація про точну чи бодай про приблизну їх кількість у столиці України відсутня. Поки в нинішній ситуації це не стало пріоритетним, але в планах така закупівля є.

Читайте також У Харкові можуть з’явитись електробуси

Передбачено, що у Києві та містах з населенням понад 250 тисяч жителів збільшиться частка електробусів. На це вказує прийнятий у лютому 2023 року відповідний Закон. Кількість електробусів у відсотковій частці серед парку автобусів повинна становити не менше 25% на 1 січня 2027 року, не менше 50% на 1 січня 2033 року.