У сервісному центрі МВС встановлено новий рекорд з видачі документів

Адміністратор з Київської області Анастасія, що долучилась до команди сервісних центрів МВС два роки тому. Зараз її рекорд – 900 видрукованих бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, замовлених громадянами через застосунок Дія за один робочий день. Цифра показова та вражаюча. А ще більш показовим є те, що це не межа.

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"Можливо, з боку здається, що друк свідоцтв про реєстрацію чи посвідчень водія — справа проста. Але насправді це складний і відповідальний процес, що має безліч нюансів. Як адміністраторка, я щодня з ними стикаюся. А ще я відповідальна за кожен надрукований бланк. Кожен з них я ретельно оглядаю і тільки потім він пакується на відправку", – коментує адміністраторка.

Погодьтесь, такої результативності не можливо досягнути без дотримання певного сталого алгоритму та жорсткої дисципліни, а ще звичайно без прагнення виконувати роботу якісно та з вірою, що вона є корисною для людей. Тому адміністраторка Анастасія довела – для сервісних центрів МВС людина є центром всього. Це і клієнт, для якого ми прагнемо надати якісну послугу й адміністратор, якому не байдуже чи якісно виконано друк бланка.

Завдяки адміністраторам громадяни можуть швидко і зручно здійснювати обмін й відновлення посвідчення водія, а також перереєстрацію транспортного засобу, не виходячи з дому. Тож як це зробити, нагадуємо алгоритм простих та чітких дій.

Обмін посвідчення водія онлайн

Аби замовити послуги обміну або відновлення посвідчення водія у Дії, в застосунку Дія має відображатись водійське разом з фото. Далі необхідно виконати такі дії:

авторизуватись у застосунку Дія;

обрати послугу обміну посвідчення водія;

вказати причину заміни документа;

вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик.

Далі обирається спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти Україною, або кур’єром на вказану адресу.

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія – 608 грн за бланк посвідчення, без врахування комісії банку. Посвідчення водія у цифровому форматі без фізичного бланка – 230 грн. При замовленні доставки Укрпоштою на території України додатково сплачуються логістичні витрати у розмір близько 294 грн.

Перереєстрація автомобіля онлайн

У застосунку Дія можливо продати, купити та перереєструвати легкове авто, мопед чи мотоцикл. Послуга швидка та зручна в користуванні. Всього у кілька кліків зі свого смартфона можна замовити нове свідоцтво про реєстрацію без обов’язкового звернення до сервісного центру МВС. Також доступна можливість обрати новий номерний знак із серією DI. Послуга онлайн надається в таких випадках:

оформлення договору купівлі-продажу;

втрачено або пошкоджено свідоцтво про реєстрацію,

змінено персональні дані;

отримання нового номерного знака;

заміна пластикового свідоцтва на цифрове та навпаки.

Для отримання послуги онлайн у Дії мають відображатися паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів – свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки передаються до Укрпошти, а поштовий оператор направляє їх на вказану замовником адресу.