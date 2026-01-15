У службі транспортної безпеки викрили хабарників одразу в кількох областях

Арешт посадових осіб органу контролю на транспорті пов'язаний з неправомірною вигодою шляхом вимагання та отримання хабарів.

Як йдеться на сайті Укртрансбезпеки, заходи з викриття проводилися на Хмельниччині та Черкащині поліцією, СБУ та прокуратурою.

Читайте також Інспектори "Укртрансбезпеки" поставили систему хабарів на потік

Хмельницька область

Правоохоронці затримали старшого державного інспектора управління державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки, який отримав 30 000 грн неправомірної вигоди за уникнення адміністративної відповідальності щодо перевищення вагових норм та відсутність дозвільних документів.

Його затримали у січні 2026 року під час одержання коштів у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Арешти відбулися у двох областях, але ці справи між собою не пов'язані, хоча спільне є – хабарі. Фото: офіс Генпрокурора, Нацполіція України

Черкаська область

Викрито головного спеціаліста Укртрансбезпеки, який запропонував колезі 50 000 грн неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності окремих перевізників – у разі погодження передбачалися щомісячні виплати.

10 січня 2026 року його затримали безпосередньо під час передачі коштів у порядку ст. 208 КПК України. Фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Читайте також Щогодини в Україні штрафують 5 перевізників: за що саме

Хто "веде" справи

Досудові розслідування здійснюються слідчими Національної поліції за оперативного супроводу Служби безпеки України та за процесуального керівництва органів прокуратури.