На Детройтському автошоу NAIAS 2018 обрали кращі автомобілі Північної Америки у трьох номінаціях.

Північноамериканський конкурс "Легковий, утилітарний автомобіль та позашляховик 2018 року" (NACTOY) оприлюднив переможців на Детройтському автосалоні 2018.

Конкурс складається з трьох номінацій. У категорії "Легковий автомобіль" нагороду отримало нове покоління Honda Accord. Окрім неї, фіналістами були Kia Stinger та Toyota Camry.

"Хонда, здається, зробила якийсь фокус - нинішній Accord не лише виглядає привабливіше та стильніше, він також просторіший за попередника, - говорить Кріс Паукерт, член журі конкурсу NACTOY. - Навіть у базовій версії він показав добру керованість та пропонує багато стандартного обладнання".

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У категорії "Утилітарний авто" журі обирало з-поміж Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey та Volvo XC60. Переміг останній. "Подібно до старшого XC90, компактний XC60 пропонує таке ж відчуття розкоші від Volvo, як і його "старший брат". Задоволення від водіння зразкове, а обладнання не виникає запитань", - говорить інший суддя Кірк Белл.

В категорії великих позашляховиків ("Траків") переміг Lincoln Navigator, який випередив Chevrolet Colorado ZR2 та Ford Expedition. "Navigator 2018 отримав більше оновлень, аніж його конкуренти. З новим дизайном Navigator стане ще більш престижним”, - говорить член журі Рон Сешинс.

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Нагороди є одними з найпрестижніших у галузі, оскільки вони вибираються групою з понад 60 автожурналістів США та Канади. Голосування було конфіденційним, а результати оприлюднили лише на офіційній церемонії у Детройті.

Автомобілі-претенденти оцінювались із десятків нових автомобілів, які були представлені у Північній Америці, за різними критеріями: лідерство в сегменті, інновації, дизайн, безпека, поведінки на дорозі, задоволення від водіння та вартості. Конкурс розпочався у червні 2017 р., він складався з трьох турів.

Нагадаємо, що в Детройті також показали Acura RDX.