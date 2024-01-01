У США відкривається електрозарядка для вантажівок на 40 постів по 400 кВт потужності кожна

Це буде флагманська електрична зупинка від компанії Greenlane, що взялася за розбудову загальноамериканської інфраструктури зарядних парків для великовантажних комерційних автомобілів. Новину з посиланням на забудовників поширив cdllife.com.

Ультрасучасна зарядна станція Greenlane стане базовою для зеленого транспортного коридору довжиною у 280 миль (450 км), що простягається від південної Невади сполученням Лас-Вегас - Лос-Анджелес. Надалі цей відрізок шляху матиме ще дві подібні електричні зупинки комерційного транспорту.

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Станція включатиме понад 40 зарядних пристроїв для важких, середніх і легких комерційних електромобілів. На наступному етапі Greenlane планує розгорнути тут сонячні панелі та акумуляторні батареї для підвищення стабільності мережі, управління піковими навантаженнями та підвищення енергоефективності.

Greenlane планує відкрити на цьому транспортному коридорі три потужні електричні зупинки для зарядки акумуляторних вантажівок. Інфографіка: Greenlane

Щоправда, терміни "сонячної" інтеграції не вказуються. Вочевидь, є побоювання перенесення календарних дат, як це сталося з нинішнім будівництвом. Його планували завершити наприкінці 2024 року, але через ряд об’єктивних причин здачу змістили на добрі три місяці.

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Проточні зарядні пристрої Greenlane будуть оснащені двопортовими зарядними пристроями Alpitronic CCS потужністю 400 кВт з кабелями в масляному охолодженні. Це означає швидшу зарядку без великої маси – ці кабелі залишаються легкими та зручними у використанні.

Для контролю система SCADA АББ забезпечить віддалений моніторинг і керування вимикачами, підвищуючи надійність і ефективність. Крім того, об’єкти Greenlane побудовані зі збірної кабельної траншеї Trenwa. Таке виконання передбачає подальше розширення інфраструктури зарядки електромобілів і оновлення до мегаватної зарядки, оскільки попит на автопарк зростає.

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Розгортання технологій включає додаток, який дозволяє водіям перевіряти наявність зарядних пристроїв і робити бронювання заздалегідь, портал автопарку, який дозволяє менеджерам автопарку та диспетчерам планувати та керувати маршрутами для своїх електропарків, а також новий веб-сайт Greenlane.

Нагадаємо, Greenlane є спільним підприємством Daimler Truck North America, NextEra Energy і BlackRock.