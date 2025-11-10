У США всі купують пікапи, але майже ніхто не користується ними за призначенням

Як пише Carscoops, за даними дослідницької компанії Strategic Vision, близько 90% власників пікапів в США ніколи не використовують їх у службових цілях, а 40% — їздять на них просто для задоволення. І хоча вантажівки рекламуються як такі, що створені для бездоріжжя чи важкої роботи, насправді більшість пікапів живуть у міських умовах.

Читайте також: Найпопулярніший електричний пікап Америки можуть зняти з виробництва

Цікаво, що власники менших пікапів, таких як Ford Maverick або Rivian R1T, частіше користуються своїми машинами для активного відпочинку та мають вищий рівень задоволення від водіння, ніж ті, хто купує великі вантажівки на кшталт RAM 1500. Великі пікапи частіше залишаються просто статусним транспортом — зручним, але далеким від своєї початкової суті.

Дослідження також показують, що понад третина власників пікапів ніколи нічого не буксирують, а кожна десята машина взагалі не використовується як вантажівка. Для багатьох це насамперед символ впевненості, незалежності та американського способу життя, а не інструмент для роботи.

Водночас експерти звертають увагу на ризики, пов’язані з розмірами та масою таких авто. За даними IIHS, пікапи з високими капотами у 45% випадків частіше спричиняють смертельні ДТП із пішоходами, ніж звичайні легковики.

Також цікаво: Як виглядатиме перший повнорозмірний пікап Hyundai

До слова, в Україні пікапи стали теж досить популярними — особливо під час війни. Такі автомобілі активно використовують Збройні Сили України для фронтових потреб завдяки їхній прохідності, простоті ремонту та універсальності. І на відміну від цивільного американського тренду, в Україні пікапи дійсно працюють за призначенням.