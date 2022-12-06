Chevrolet Corvette не виїжджав на дороги з кінця 70-х через те, що його було оголошено у розшук.

Chevrolet Corvette 1968 року оснащений 7,0-літровим 390-сильним мотором і може розвинути 220 км/год. Зараз таке авто у хорошому стані коштує понад 100 000 доларів.

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В американському штаті Алабама знайшли кабріолет Chevrolet Corvette 1968 року в рідкісній модифікації. Авто ховали з кінця 70-х, адже його власник боявся потрапити на очі поліції. Історію авто розповіли у відео на Youtube-каналі Junkyard Life.

Chevrolet Corvette C3 виявили у старому сараї, призначеному для зносу. Автомобіль далеко не в найкращому стані й в задній частині кузова видно сліди ДТП. Спорткар уже викупили та відправили на реставрацію.

З'ясувалося, що в середині 70-х цей Chevrolet Corvette Stingray був своєрідною місцевою знаменитістю. У 1974 році його за $2900 купив у салоні вживаних авто молодий хлопець Майк. Він брав участь у вуличних перегонах на авто та любив палити гуму на публіці.

Одного разу такі забави закінчилися розірванням задньої шини і пошкодженим заднім крилом. А потім Майк влаштував погоню з поліцією — йому вдалося відірватися, але машину довелося сховати, адже її оголосили у розшук. Відтоді Chevrolet Corvette Stingray не виїжджав на дорогу.

Автомобіль оснащений рідкісним 7,0-літровим двигуном потужністю 390 к. с. Усього випущено близько 7000 Chevrolet Corvette 1968 року в такій версії й зараз ціна авто в хорошому стані може перевищити 100 000 доларів. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 6 секунд і розвинути швидкість 220 км/год.