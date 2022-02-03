Компанія Toyota запрограмувала автомобіль із безпілотною системою керування дрифтувати на гоночному треку, щоб показати свої останні досягнення у цій сфері.

Група інженерів із дослідницької організації Toyota Research Institute (TRI) вперше провела успішне випробування безпілотного автомобіля у дрифті. У відео на каналі TRI видно, як автомобіль, із каскадером у салоні, проїжджає замкненим треком із перешкодами на шляху, використовуючи техніку дрифту.

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Мета цього дослідження не у зніманні ефектного відео, а у підвищенні безпеки руху на дорогах у майбутньому. Техніка дрифту, на думку інженерів TRI, може запобігти нещасним випадкам на дорозі. Ця навичка дозволяє автопілоту об'їжджати несподівані перешкоди та не втрачати контроль над автомобілем у небезпечних дорожніх умовах (наприклад, у разі ожеледиці).

На думку фахівців TRI, на мокрій чи слизькій дорозі професійні водії можуть дрифтувати у повороті, але більшість із водіїв — не гонщики чи каскадери. TRI програмує безпілотні автомобілі, які можуть виявляти на ходу перешкоди та об'їжджати їх на закритій трасі. TRI продовжить дослідження, щоб зробити безпілотні автомобілі безпечними.