У Верховій Раді заговорили про "детінізацію" ринку автосервісу

Голова комітету з митної та податкової політики Верховної Ради Данило Гетманцев звернув увагу на ринок послуг автосервісу. На його думку, цей ринок необхідно "детінізувати" та змусити учасників платити більше податків.
Народний депутат та голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев ініціює посилення податкового тиску на авторемонтні майстерні. На його думку, цей ринок має об’єм близько 150 мільярдів гривень на рік, а “в білу” на ньому обертається лише 30 млрд грн.

У своєму відео народний обранець наводить приклади роботи СТО та звинувачує мережі автомайстерень в оптимізації податків через ведення ФОП, зарплати в конвертах, контрабанду, подвійні склади та інші схеми.

У продовження теми відео Данило Гетманцев опублікував пост, у якому йдеться про нову постанову Уряду стосовно компенсації витрат на переобладнання автомобілів особам з інвалідністю в наслідок війни.

Суть постанови зводиться до отримання компенсації 70 тисяч гривень за переобладнання авто для потреб осіб з інвалідністю внаслідок війни. На думку Данила Гетманцева бар'єром для реалізації постанови буде стан ринку технічного обслуговування автомобілів, на якому більшість СТО працюють неофіційно.

“Компенсація за переобладнання автомобіля — це величезний шанс для інклюзії. Однак для того, щоб вона працювала, необхідно вибудувати міст між соціальною потребою та реальним сектором економіки”, - запевняє Данило Гетманцев.

Очевидно, що збільшення податкового тиску та виведення ринку СТО з “тіні” призведе до зростання цін на обслуговування автомобілів. Але у результаті цього держава зможе отримати більше коштів для продовження бойових дій та підтримки осіб з інвалідністю внаслідок війни.

