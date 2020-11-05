Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ініціативу з підвищення швидкості одразу заблокував.

Нардеп Сергій Гривко подав до Верховної Ради законопроект 3744, який збільшує “безкоштовний” ліміт перевищення швидкості з існуючих 20 км на годину до 50 км/год (на дорогах, що мають три і більше смуг в одному напрямку).

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Законопроектом передбачалось внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ліміт, при перевищенні якого починають діяти штрафні санкції, пропонували підвищити з існуючих 20 км/год до 30 км/год на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку; до 40 км/год на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають дві смуги для руху в одному напрямку; до 50 км/год на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку.

Прийняття законопроекту мало б зменшити обмеження відносно швидкості руху на міжнародних та національних автомобільних дорогах, забезпечити скорочення витрат часу на проходження водіями автомобільного транспорту довгих відстаней, сприяти запобіганню втоми водіїв та дозволити знизити ризики, пов’язані з тривалим безперервним перебуванням водіїв за кермом.

Але Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Осадчук Андрій прокоментував таку ініціативу наступним чином: “Феєрична законодавча ініціатива 3744 від “Слуг”: дозволити допустиме перевищення швидкості до 50 км/год, щоб водії менше втомлювалися. В пояснювальній̆ записці так і написано: “Можливість прибуття водія до пункту призначення якомога скоріше, до того, як проявиться його втома – також постає важливим фактором забезпечення безпеки дорожнього руху”. Тобто пропонують гнати, поки не втомився, і мотивують це зменшенням ризиків. Комітет відхилив, Богу дякувати”.

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Нагадаємо що зараз на деяких ділянках трас які мають три і більше смуг руху в одному напрямку і розділені відбійником максимальна швидкість руху обмежена 50 км/год, а «безкоштовний» ліміт складає лише 20 км/год. Тобто штраф отримує власник автомобіля, водій якого рухався по трасі зі швидкістю більше 70 км/год.

Також варто нагадати, що за перші сто днів роботи 50 камер автофіксації "заробили" 100 млн грн. Найближчим часом кількість камер обіцяють збільшити ще на 220 одиниць.