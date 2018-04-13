У Андрія П'ятова, воротаря футбольного клубу "Шахтар", вкрали автомобіль Audi Q7. За фактом злочину вже відкрито кримінальну справу.

Сталося це в ніч з 10 на 11 квітня на вулиці Шолуденка в Києві. Цікаво, що про крадіжку авто в поліцію заявив не саме Андрій, а його родич.



Також повідомляється, що за фактом злочину порушено справу за статтею 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Покарання за правопорушення за цією статтею – від 3 до 5 років.

Читайте також: Поліцейський на чужому мотоциклі розбив три машини: Відео

Ціна автомобіля, в залежності від комплектації, варіюється від 70 тисяч до 114 тисяч євро. Раніше основний голкіпер “Шахтаря” продовжив контракт з клубом на 2,5 роки.