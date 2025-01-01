"Гуманітарний" Volkswagen T-Roc продавали троє, але судили одного

Про інцидент річної давнини йдеться у матеріалі Приморського районного суду міста Одеси, що опублікований на сторінці Єдиного державного реєстру судових рішень. Суд виніс вирок 10 липня, визнавши підсудного винуватим, але через його щире зізнання значно пом’якшив вирок.

Подія сталася у липні 2024 року. Тоді в Одесі підсудний продав автомобіль Volkswagen T-Roc. Машина була ввезена на митну територію України як гуманітарна допомога для потреб ГО "Легіон Свої".

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Нова власниця автомобіля заплатила продавцю 15 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на згадану дату сягала суми у 609 700 грн. Це у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та визнається за значний розмір.

Фото: ГУ Нацполіції Одещини, архів Авто24

Таким чином підсудний отримав незаконний прибуток, в чому щиросердно признався, визнав себе винним і щиро розкаявся. І суд це врахував.

Що пом’якшило вирок:

щире каяття;

активне сприяння розкриттю злочину;

беззастережне визнання вини;

раніше не притягався до кримінальної відповідальності.

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Відтак встановлені у цьому кримінальному провадженні згадані вище обставини пом`якшують покарання обвинуваченого. До в’язниці підсудного не запроторили, але великий штраф призначили. Узгоджене покарання із застосуванням вимог ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 18 230 неоподаткованих мінімумів доходів громадян становить 309 910 гривень.

Фото: ГУ Нацполіції Одещини, архів Авто24

Окрім цього, вироком суду чоловік позбавлений права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаною з обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною, благодійною та волонтерською допомогою строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Також з підсудного стягується 12,2 тис. грн за різні судові експертизи. Чоловік звернувся до суду з клопотанням перерахувати 60 560 гривень внесеної застави на потреби Збройних сил України. Суд визнав, що така заява підлягає задоволенню.

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При винесенні ухвали суд також врахував ту обставину, що обвинувачений має статус учасника бойових дій та є інвалідом другої групи внаслідок війни.

Фото: ГУ Нацполіції Одещини, архів Авто24

Повідомлення щодо інших учасників злочинної оборудки відсутні. Тим часом з ухвали суду можна зрозуміти, що незаконний продаж автомобіля організувала група осіб, бо робилося це все "за попередньою змовою групою осіб" (див. внизу архівне відео з 2024 року).

І тут уже виникає резонне питання, а куди ділися ще двоє фігурантів тієї гучної справи?