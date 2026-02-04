В Європі почали викрадати фури з цистернами олії

Найбільше страждає Апулія, один з найрозвинутіших регіонів на півдні країни. У тамтешній провінції Барлетта-Андрія-Трані сталася серія збройних пограбувань, спрямованих проти цистерн, завантажених оливковою олією.

За повідомленням TransportEurope, сумарно на регіональних та провінційних дорогах сума пограбувань уже досягла майже 500 000 євро.

Читайте також Майже 30 крадіжок з автомобілів щодня: Європа вже стогне від злодіїв



Сценарій схожий на морське піратство

Слідчі дії уже відтворили структурований оперативний метод: банди з кількох озброєних осіб на потужних автомобілях з глушниками GPS обирають потрібні вантажівки з продовольчими автоцистернами на передбачуваних маршрутах.

Це явище зумовлене різким зростанням цін на оливкову олію першого віджиму у 2025 році. Вартість на цей продукт підскочила до 9,50 євро за кілограм. Такий ціновий інтерес робить оливкову олію дуже прибутковим товаром – вкрасти легко і продати можна вигідно.

Технологія стара як світ

Найсвіжіший випадок стався на початку нинішнього лютого. Магістральний тягач з причепом, завантажений кулінарною олією, їхав дорогою поблизу Андрії, в Апулії, коли до нього наблизився автомобіль з кількома пасажирами.

Читайте також На дорогах Європи побільшало злодюг: у Німеччині кожні 20 хвилин скоюється крадіжка

Грабіжники зі зброєю наказали водієві зупинитися та вийти з машини, зробивши попереджувальний постріл, що не завдав шкоди ні водієві, ні машині. Пізніше це розцінили як серйозний акт залякування, спрямований на те, щоб "переконати водія передати автомобіль та вантаж грабіжникам".

Патруль злодіїв злякав, але не наздогнав

Однак злодіям не пощастило. Саме в цей момент поряд проїжджав патруль дорожньої поліції, який помітив грабіжників та втрутився. Побачивши поліцейських, грабіжники кинулися навтьоки.

Патруль переслідував їх кілька кілометрів, але злодіям вдалося відірватися й зникнути.

Читайте також У яких країнах Європи найбільше крадуть з вантажівок: рейтинг

Таким чином вантажівка, що перевозила в багатосекційній цистерні 12 000 кілограмів різних видів кулінарної олії до рук грабіжників не потрапила. Вартість олії за середнім цінником перевищувала 60 000 євро.

Чорний ринок "підсів" на олію

Інцидент в черговий раз підтвердив зростаючий інтерес організованої злочинності до цього виду продуктів харчування та його високої вартості на чорному ринку.

Найбільш бажаною ціллю є оливкова олія, яку називають "зеленим золотом" через її високу роздрібну ціну.

А Апулія, яка виробляє велику кількість оливкової олії, стала епіцентром нападів на вантажівки, що її транспортують.

Читайте також Крадіжки з вантажівок у Європі поставлено на потік: що, як і на скільки вкрали

Відлік розпочато з осені

Тільки за останні кілька місяців між осінню 2025 року та нинішньою зимою сталося кілька нападів на вантажівки. Показовий інцидент осіннього періоду датується 30 листопада 2025 року.

Тоді на вантажівку, завантажену оливковою олією першого віджиму, було скоєно напад. Інцидент стався вздовж регіональної дороги 6 поблизу Каноза-ді-Пулья.

Вантажівку, яку оточував автомобіль з кількома озброєними чоловіками, було захоплено та звільнено лише через кілька годин у районі Фоджа. Однак вантаж, вартість якого оцінювалася в 300 000 євро, зник.

Читайте також Злодії викрали фуру з парфумами: що з нею було далі

Через кілька днів, 10 грудня 2025 року, фуру з олією перехопили на державній дорозі 16 поблизу Барлетти. Водія змусили звернути на другорядну дорогу вздовж провінційної дороги. Історія повторилася.

Це вже серійні грабунки

У 2026 році інциденти отримали статус серійних. У ніч з 6 на 7 січня в районі між Кастель-дель-Монте та Альта-Мурдією сталося пограбування автоцистерни, яка перевозила приблизно 50 000 літрів оливкової олії першого віджиму. У цьому випадку водія також викрали, зав'язали йому очі та покинули за десятки кілометрів, тоді як транспортний засіб знайшли порожнім у районі Черіньоли.

Після цього стався лютневий інцидент, про який йшлося вище.

Цистерни з олією у зоні ризику

Детективи зробили висновок, що це не поодинокі інциденти, а радше спланована операція, яка використовує специфічні сценарії піратських нападів транспортування нафти. Транспортні засоби, що є ціллю, майже завжди є танкерами або спеціалізованими важкими транспортними засобами, часто керованими одним водієм, що курсують регіональними та провінційними маршрутами.

Читайте також 70-річний крадій пального здався поліцейській вівчарці

Зазвичай маршрути пролягають від олійних заводів, складів та заводів з розливу. Ці маршрути є важливими для логістики оливкової олії, але вони менш патрулюються, ніж мережа автомагістралей, і тому більш вразливі до насильницьких перехоплень.