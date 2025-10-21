Українець створив суперкар, який продали за пів мільйона доларів: історія Pegaso Z-102

У Бельгії на аукціоні Aguttes продали один із найрідкісніших європейських суперкарів 50-х — Pegaso Z-102. За купе 1954 року покупець виклав 424 236 євро, що майже дорівнює пів мільйона доларів, повідомляє Фокус.

Та головна родзинка історії не лише у ціні, а в тому, що дизайн цього авто створив українець — Яків Савчик, відомий у Європі як Жак Саутчик (Jacques Saoutchik).

До речі українець перевів Porsche 911 на електротягу

Автомобіль, про який майже забули

Компанія Pegaso сьогодні асоціюється переважно з вантажівками й автобусами, але у 50-х роках вона намагалася кинути виклик Ferrari й Alfa Romeo. Модель Z-102 стала справжнім технічним проривом для свого часу:

вона мала алюмінієвий кузов, незалежну підвіску, а топова версія з двигуном V8 потужністю 275 к.с. могла розганятися до 243 км/год. На початку 1950-х це робило її найшвидшим серійним автомобілем у світі.

Прагнете придбати новий та надійний автомобіль, але “не за всі кошти світу”? Таке авто існує! Це оновлена SUZUKI Vitara – японське авто з надійним бензиновим двигуном, яке коштує від 899 900 грн. Рекламна інформація

Українець, який творив елітний дизайн

Історія Якова Савчика — приклад того, як український талант вплинув на розвиток європейського автодизайну. Народжений у родині вихідців із України, Савчик став одним із найвідоміших кузовних майстрів ХХ століття. Його французьке ательє Saoutchik створювало кузови для Rolls-Royce, Delahaye, Talbot-Lago, а згодом — і для Pegaso.

Із 84 випущених екземплярів Pegaso Z-102, 18 мали кузови Saoutchik, і саме вони вважаються найрозкішнішими та найціннішими серед колекціонерів.

Раритет із душею

Сьогодні такі авто — не просто транспорт, а мистецтво на колесах. Вони зберігають історію не лише технологій, а й людей, які стояли за ними. Продаж Pegaso Z-102 із підписом українця Савчика — ще одне підтвердження того, що український вплив на світовий автодизайн має глибше коріння, ніж здається.

Також цікаво 100-річний трактор відновили на Волині

Цікаво

На тому ж аукціоні з’являлися й інші легенди — наприклад, унікальний Mercedes 90-х із двигуном від суперкара, який також викликав фурор серед колекціонерів.