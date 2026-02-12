Українська автожурналістка увійшла до складу журі Women’s Worldwide Car of the Year

Відтепер українська автожурналістка стала членкинею журі Women’s Worldwide Car of the Year — глобальної нагороди, до якої входять виключно жінки-автожурналістки.

Про це повідомила учасниця журі Марина Китіна. Вона представлятиме Україну серед 76 суддів із різних країн світу.

Єдина у світі автомобільна премія з жіночим журі

Women’s Worldwide Car of the Year була заснована у 2009 році новозеландською автомобільною журналісткою Sandy Myhre, яка нині є почесною президенткою премії. Виконавчою президенткою є Marta García.

Це єдина міжнародна автомобільна нагорода, де до складу журі входять виключно жінки — професійні автожурналістки з різних континентів.

Хто така Марина Китіна

Марина Китіна — автомобільна журналістка та мобільна комунікаторка, що базується у Києві. Вона співпрацює з українськими автомобільними медіа та цифровими платформами, спеціалізуючись на електромобільності, нових технологіях і трансформації авторинку Східної Європи.

Марина є авторкою та ведучою автомобільного й електромобільного контенту для The First Auto, а також розвиває власний YouTube-проєкт, присвячений електрокарам, сталому розвитку та майбутньому мобільності.

Вона є співзасновницею першої української премії електромобілів E-Mobility Award та PR-менеджеркою Асоціації електромобілів України.

Крім медійної діяльності, Марина має досвід співпраці з державними структурами у сфері розвитку електромобільності. Вона брала участь у роботі над законодавчими ініціативами та стратегічними планами разом із профільними міністерствами інфраструктури, екології та енергетики.

Як оцінюють автомобілі

Премія відзначає найкращі автомобілі року, оцінюючи ті характеристики, які важливі для кожного водія: безпеку, якість, ціну, дизайн, зручність керування та екологічність.

Головний принцип нагороди — автомобілі не мають гендеру. Вони мають технічні параметри, комфорт, ефективність і рівень безпеки. Водночас сама ініціатива покликана посилити голос жінок в автомобільній індустрії, яка традиційно вважалася чоловічою сферою.

Україна серед 76 країн

Сьогодні до складу журі входять 76 автожурналісток з різних країн. Долучення української представниці означає, що думка нашого ринку враховуватиметься під час визначення найкращих автомобілів року на глобальному рівні.

Для української автомобільної журналістики це важливий крок до міжнародної інтеграції та професійного визнання.