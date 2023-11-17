Австралійська федерація українських організацій в рамках проєкту Ukraine needs ambulances, тобто "Україна потребує швидкої допомоги", наступного тижня відправляє до Києва чотири повністю обладнані карети.

Кожна з машин буде вщент заповнена необхідною медичною допомогою, яку вже закуплено й підготовлено до укладки в салонах. Цього вдалося досягнути завдяки кинутому в жовтні заклику до української спільноти в Австралії зібрати кошти на закупівлю та доставлення рятувальних автомобілів швидкої допомоги й гуманітарних товарів медичного призначення.

І такі гроші почали надходити з у сіх куточків Австралії. Усі карети швидкої медичної допомоги з пробігом. Але в добротному технічному стані, коштує від 12 000 і більше австралійських доларів (це приблизно 281 381 грн).

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Загалом зібрано 160 000 австралійських доларів, приблизно 3 758 400 грн. Найбільший внесок надійшов від Об’єднання українців в Аделаїді (Association of Ukrainians in SA) на півдні Австралії. Там зібрали 13 000 австралійських доларів, тобто 304 963 грн. Вважай, на одну карету швидкої допомоги.

До речі, при умові донату на один автомобіль доброчинець отримував право розміщення на борту рятувальної машини свого прізвища, назви чи логотипу.

Координатор проєкту Кріс Лептос очолить колону карет швидкої допомоги й доставить їх з Великобританії безпосередньо до МОЗ України. Фото: ozeukes.com

Звісно, з Австралії ніхто автомобілі швидкої медичної допомоги не переправлятиме. За надіслані відтіля кошти техніка та гуманітарні вантажі медичного призначення закуповуються в Англії. Там координатором руху виступає відомий філантроп і голова Summer Foundation Кріс Лептос. Він очолить колону карет швидкої допомоги, що прямуватиму в Київ безпосередньо до МОЗ України.

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Щодо моделей та вантажів федерація українських організацій Австралії подробиць не повідомляла. Сказано лише те, що машини цільовим направлення адресуються медичним закладам прифронтових територій і що вони мають невеличкий кілометровий пробіг та незначний ресурс експлуатації обладнання.

Ймовірно, мова йде про карети швидкої медичної допомоги, викуплені в автопарку британської медичної компанії PrimeCare Ambulance. Їх корпоративна кольористика збігається з кольором та графікою автомобілів, що вирушають до Києва.

Тим часом наша діаспора в Австралії заповнила 40-футовий контейнер з 32 піддонами медичної та гуманітарної допомоги для лікарень і лікарів України. Він відправиться з Мельбурна 24 листопада до Польщі, відкіля його доставлять до Києва вже замовленим магістральним тягачем з напівпричепом. Фото: ozeukes.com

Наступний конвой з машин швидкої допомоги заплановано на грудень 2023 року. Вже закуповується техніка, обладнання, укладаються договори на обслуговування машин та обладнання. Це має бути подарунком медичним закладам на Різдво.