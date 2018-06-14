Нацполіція України та адміністрація по боротьбі з наркотиками Мін'юсту США підписали Меморандум про співпрацю. В результаті українські силовики отримали сім автомобілів та іншу техніку.

У рамках процесу взаємодії України і США оперативники кількох підрозділів Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України отримали від іноземних партнерів прибори нічного бачення, тактичний телескоп, інфрачервону камеру, фото- відео- та оргтехніку на суму понад півтора мільйона гривень.

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Також вітчизняні поліцейські отримали 7 позашляховиків для потреб підрозділів у регіонах. Автомобілі використовуватимуться під час документування організованих груп наркоділків з міжрегіональними й міжнародними звʼязками.