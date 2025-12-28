Українська Qirim Tech створила безповітряні колеса для військової техніки

Про нову розробку компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook. Йдеться про секційні безповітряні колеса, які принципово відрізняються від традиційних шин. Вони не містять повітряної камери, а отже повністю виключають ризик проколу чи втрати тиску під час руху.

За інформацією, наданою виданню Мілітарний, представник Qirim Tech Аслан Хакімов зазначив, що колеса виготовляються з сирої вулканізованої гуми. Такий матеріал дозволяє поєднати високу міцність зі здатністю витримувати значні навантаження без руйнування.

Максимальна прохідність у бойових умовах

Розробники наголошують, що нові колеса забезпечують високу прохідність практично по будь-якому типу ґрунту. Вони стабільно працюють на болотистій місцевості, піску, кам’янистих поверхнях та ріллі, де класичні пневматичні шини часто втрачають ефективність або виходять з ладу.

Секційна конструкція дає змогу колесу зберігати працездатність навіть у разі пошкодження окремих елементів. Це критично важливо для військової техніки, яка працює в умовах підвищеного ризику та не може дозволити собі зупинку через дрібну несправність.

Від роботизованих платформ до бронетехніки

Продукт орієнтований на широкий спектр застосувань. У Qirim Tech зазначають, що безповітряні колеса можуть використовуватися як на наземних роботизованих комплексах, так і на більш важкій техніці — від Humvee до бронетранспортерів. Виробник готовий виготовляти колеса різних розмірів, адаптуючи їх під конкретні потреби замовника.

Прототипи коліс уже демонструвалися, зокрема, на заходах платформи Brave1 у межах напрямку Components.

Поки що прототип і пошук інвесторів

Наразі секційні безповітряні колеса перебувають на стадії випробувань прототипу. Компанія проводить тести та паралельно шукає інвесторів для масштабування виробництва й доведення продукту до серійного стану.

Якщо розробка підтвердить заявлені характеристики під час повноцінних випробувань, вона може стати важливим елементом підвищення живучості та мобільності військової техніки, особливо в умовах сучасної війни, де надійність і простота обслуговування мають вирішальне значення.