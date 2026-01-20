Українські автомобілі у Польщі проходитимуть техогляд: проєкт закону

Попри ці технічні процедури, польський техогляд українського транспорту наближається. Кількість українських машин довгострокового перебування йде на десятки тисяч.

Як пише in-poland.com, є наша техніка там з минулого століття, більша нова, але усіх їх об'єднує відсутність обов'язкових технічних оглядів у Польщі.

Віденська угода звільняє від техогляду

За умови, коли автівки з польською реєстрацією підлягають регулярному технічному огляду, звільнення від цієї процедури для машин з українськими номерними знаками стало законним. Підставою для цього є скасування Україною ще у 2011 році обов'язкових техоглядів транспортних засобів.

Польща дотримується Віденської конвенції 1968 року (ратифікованої в 1984 році), за умовами якої не можна вимагати від іноземців виконання дій, які не є обов'язковими в їхній країні.

Це буде дорога процедура

Тим часом польські автовласники зобов'язані проходити періодичні технічні огляди своїх транспортних засобів. Правило одне: автомобіль чи мотоцикл віком від п'яти років повинен проходити належний огляд раз на рік.

Щоправда, ця вимога до нинішнього часу не стосується автомобілів з України, яких у Польщі на постійній основі сила-силенна після 2022 року.

Якщо врахувати, що з 19 вересня 2025 року техогляд легкового автомобіля коштує 149 злотих (1 782 грн) замість 98 злотих (1 171 грн), то для українських власників транспорту це по кишені вдарить відчутно.

З пільгою не тільки українці

У разі введення нової вимоги, під зобов'язання потраплять не лише машини з українською реєстрацією. Мова йде про транспортні засоби довгого перебування в Польщі усіх країн, що не є членами Євросоюзу.

Так що зміни стосуватимуться численних водіїв-власників з України та інших країн, що не входять до ЄС, які завдяки правовій лазівці можуть керувати своїми автомобілями без дійсного технічного огляду – і робили це вже багато років.

Віденську конвенцію Польща законно обійде

Міністерство інфраструктури планує змінити правила, щоб транспортні засоби з-поза меж Європейського Союзу (включно з Україною) повинні проходити обов’язкові технічні огляди в Польщі.

Ці огляди будуть обов’язковими для тривалішого перебування в Польщі, а в багатьох випадках також буде потрібна реєстрація транспортних засобів у Польщі.

Згідно з новими правилами, транспортні засоби країн, що не входять до ЄС, які перебувають у Польщі щонайменше один рік, повинні бути перереєстровані на польські номерні знаки.

Це означає, що такі транспортні засоби підпадатимуть під дію системи та, як наслідок, повинні будуть проходити періодичні технічні огляди, і все це з метою підвищення безпеки дорожнього руху.