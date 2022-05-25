Аграрії пропонують транспортувати пальне у флексітанках. Таку технологію вже багато років використовують перевізники в Австралії й Південноафриканських країнах.

В умовах пошуку нових логістичних варіантів для постачання в Україну пального одним із варіантів виходу може стати транспортування дизельного пального у флексітанках – спеціальних гнучких контейнерах. Про це розповів генеральний директор асоціації “«Український клуб аграрного бізнесу” (УКАБ) Роман Сластьон.

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“Аграрії везуть на експорт зернові вантажі й рослинні олії в автозерновозах, а також 20-футовими контейнерами залізницею. Натомість на зворотному шляху зазвичай ці автомобілі й контейнери їдуть порожніми, – пояснює Роман Сластьон. – Причому обсяг таких перевезень за підсумками квітня 2022 р. – до 1 млн т на місяць, й він зростатиме, тому що Україні потрібно експортувати щонайменше 3 млн т зерна й 400 тис. т олії щомісячно. Отже, цілком реально на зворотному шляху якраз і використовувати спеціальні флексітанки для перевезення в Україну дизпального”.

УКАБ підготував низку пропозицій щодо використання флексітанків для перевезення ДП й надіслав їх прем’єру-міністру Денису Шмигалю й низці урядовців, дотичних до врегулювання ситуації з дефіцитом пального.

“Одна з основних причин поточного дефіциту пального – в недостатній логістичній спроможності постачань в Україну та її територією: бракує спроможності залізничних постачань й автоцистерн для перевезення пального, а також довге логістичне плече постачань”, – йдеться у листі, який має у своєму розпорядженні видання enkorr, а “аграрії й інші споживачі вже зараз відчувають його дефіцит, який без нарощення обсягів постачання може ще посилитися”.

“Саме тому ми вирішили як один із виходів запропонувати технологію флексітанків для перевезення дизелю, вивчивши практику їх використання у світі й підготувавши низку пропозицій, які дадуть змогу запустити цю технологію перевезення пального в Україні, тим більше, що певний досвід є – соняшникову олію вже давно транспортують на експорт саме так”, – зазначив керівник УКАБ.

Сластьон пояснює, що використовуючи флексітанки, можна значно здешевити логістику експорту зерна й імпорту дизпального.

З його слів, координує цей процес Міністерство аграрної політики та продовольства. Також відбувається плідна співпраця із МВС і Мінінфраструктури, у складі якого є фахівці, котрі займаються розробленням нормативної документації, яка відповідатиме європейським вимогам.

В УКАБ також зазначають, що для таких перевезень має бути дотримано низки умов безпеки. Йдеться про проходження відповідного навчання водіями з отриманням свідоцтва, доукомплектування автомобіля засобами пожежогасіння й іншим спорядженням згідно вимог, періодичну перевірку цілісності й ступеня зносу флексітанків, використання дублюючих шарів для уникнення розливу палива за межі контейнера, кузова автомобіля тощо.

Проте, впевнені в асоціації, таке рішення суттєво знизить вартість перевезень, завантаженість доріг і дефіцит постачань дизпального в Україну. Тож справа наразі – за злагодженими діями міністерств і відомств, від яких залежить оперативне розв’язання проблеми.

За даними enkorr, постачальники пального наразі вивчають використання флексітанків на відповідність європейському законодавству.

Довідка

Транспортування дизпального у флексітанках практикується в Австралії й країнах Південноафриканського співтовариства розвитку (SADC) за спецдозволами для добувної промисловості й сільського господарства як у стандартних контейнерах, так і в кузовах зерновозів із подвійним (дублюючим) шаром для таких флексітанків.

В Україні й країнах ЄС транспортування пального з використанням флексітанків наразі не врегульовано.