Українські автосалони повинні вказувати нові відомості про авто

На цій підставі продавці нових автомобілів зобов’язані надавати покупцям дані про офіційні витрати пального та обсяг викидів СО₂. Як йдеться у повідомленні Мінекономіки України, це відповідає вимогам Директиви 1999/94/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС.

Загалом в країнах Євросоюзу цьому документу вже понад 20 років. Його зміст спрямований на те, щоб дати людям зрозумілу інформацію про економічність авто та його вплив на довкілля.

Таким чином Україна зробила ще один до євроінтеграції та досягнення кліматичних цілей. Відтак, українські автосалони та аналогічні їм торгівельні заклади первинного ринку мають дещо змінити в своїй роботі з клієнтами.

Що має бути в місцях продажу:

етикетка з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожної машини;

плакат або електронний дисплей з інформацією про всі моделі, які виставлені на продаж з даними про витрати пального та викиди СО₂;

промоційні матеріали (брошури, реклама тощо) з такими ж даними;

доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

За рішенням Уряду Міністерство розвитку громад та територій відповідатиме за створення та підтримку електронного довідника з офіційними даними про витрати пального та викиди СО₂ для всіх моделей нових авто. Довідник буде розміщено на сайті Міністерства та щороку оновлюватиметься.

"Ми запроваджуємо європейські стандарти інформування покупців авто. Це захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат. Українці зможуть обирати авто усвідомлено, а бізнес отримає зрозумілі правила, які вже діють у ЄС", – заявив очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Встановлено перехідний період. Заявлено, що нові правила почнуть діяти через 9 місяців після опублікування постанови. Цей час потрібен, щоб Мінрозвитку підготувало електронний довідник, а продавці авто змогли адаптувати свої процеси й виготовити матеріали.