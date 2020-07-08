Депутати в Україні, схоже, знайшли цілий склад з недорогими авто преміум-класу. Інакше як пояснити, що в їхніх деклараціях вказана ну дуже низька вартість машин.

Декларації депутатів за 2019 рік свідчать, що найбільше відзначилися депутати від провладної фракції “Слуга народу”. В цілому, вони купили 53 автомобіля, причому деякі – за дуже привабливими цінами.

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- Porsche Cayenne 2011 у декларації Оксани Дмитрієвої коштує 100 тис. гривень (на ринку в середньому - 800 тис. гривень).



- Jaguar XJ 2010 року Костянтина Касая оцінений всього в 50 тис. гривень (на Auto.ria - 719 тис. грн).



- Ціна Nissan Juke 2016 Вікторії Кінзбурской - 49 тис. гривень (на ринку - 350 тис. гривень).



- Володимир Козак придбав собі заряджений BMW M135i 2013 за 50 тис. Гривень, а на дружину зареєстрований Mercedes GL350 CDI 2013 вартістю 100 тис. гривень (на ринку - від 850 тис. до 1,1 млн. гривень).



- Микита Потураєв купив в нинішньому році Jeep Grand Cherokee 2017 за 149 тис. гривень (ринкова вартість - 700 тис. гривень).



- Галина Михайлюк задекларувала Jaguar F-Pace 2016 за 250 тис. гривень. Реальна його вартість - 980 тис. гривень.

Цікаві метаморфози відзначені не тільки з цінами на авто, а й з вартістю нерухомості в декларації. Наприклад, котедж в Буковелі оцінили всього в 14 тис. доларів. Звичайно, вартість майна в деклараціях занижували і раніше, але на цей раз все дуже вже явно.

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