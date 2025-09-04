Українські дорожники зробили кільцеву дорогу в Молдові

Будівельна компанія може достроково здати свою ділянку шляху. Як йдеться у повідомленні пресслужби "Автомагістраль-Південь", асфальтобетонні роботи повністю виконано, розпочинається етап нанесення розмітки.

Виграний контракт на будівництво 8,5-кілометрового обходу міста Вулканешти є вже другим великим проєктом компанії у Молдові. Роботи фінансує ЄБРР.

За умовами контракту здати об'єкт слід у лютому 2026 року, але насправді станеться це значно раніше. Нині будівельники продовжують укріпленням схилів довжиною до 30 метрів, застосовуючи інноваційну технологію, влаштовують прикромкові лотки водовідведення. Також повним ходом йде монтаж бар’єрного огородження, встановлюються дорожні знаки.

Об’єкт поділяється на дві частини:

3-кілометровий відрізок обходу (залишки старої дороги);

5,8-кілометровий відрізок (нове будівництво);

між двома відрізками зведено 50-метровий міст.

Нова дорога стане частиною траси М3 "Кишинів-Комрат-Джурджулешти-кордон з Румунією". Обхід з’єднує новозбудовані ділянки автотраси М-3, які "Автомагістраль-Південь" здала в експлуатацію у 2022-2023 роках.

За проєктом нова ділянка перенаправить транспортний потік, що рухається до дунайського порту Джурджулешти за межі міста, що покращить екологію міста та безпеку на його вулицях, де нині проходять транзитні маршрути.