Українські військові відпрацьовуватимуть бойові навички на тренажері M2 Bradley

Нововведення дозволяє розвивати курсантам основи управління без використання БМП, оскільки навчальна їзда на тренажері не потребує витрат на пальне та береже ресурс техніки, пише АрміяInform.

Раніше наші бійці проходили навчальні курси в Європі, хоча Збройні Сили України вже повним ходом використовували бойову машину піхоти M2 Bradley. Тепер це можна здійснювати в "домашніх" умовах.

За словами директора фірми-розробника та виробника тренажерів Микола Саламаха, "на ухвалення рішення про розробку тренажера M2 Bradley пішов рік. Він імітує реальні умови роботи всередині БМП".

"Коли доводилось навчати курсантів на реальній БМП, помилки іноді коштували занадто дорого. За допомогою тренажера помилки при водінні, при запуску і таке інше суттєво економимо час та моторесурс бойових машин", – зазначає один з інструкторів навчального центру.

Відтак тренажер забезпечує динамічну підготовку механіка-водія у повному об’ємі. В перспективі компанія планує зробити тренажер для навідника-оператора і командира.

Розробники вивели алгоритм імітації тільки тих систем, що є в техніці, яка воює в Україні. Адже чимало іноземних розробок у відправлених до України машинах відсутні. В першу чергу це "електронне поле бою" та система опитування на полі бою Blue Force — наземний варіант системи "свій-чужий".

Наразі тренажер удосконалюється. У новій версії він буде ще краще імітувати усі процеси. Розробники відпрацьовують програмне забезпечення, йде "виловлювання" недоліків в чинних програмах.