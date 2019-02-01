В Україні поширюється судова практика стягнення на користь водіїв моральної шкоди, завданої внаслідок накладення на них поліцією незаконних штрафів.

Так, інспектором патрульної поліції в м. Полтава накладено на водія штраф за проїзд на червоне світло в розмірі 425 грн. Не погоджуючись із незаконними діями інспектора, водій оскаржив штраф у суді. За результатами розгляду позову, цей штраф судом було скасовано.

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Після цього водій звернувся до суду вже з новим позовом про стягнення через неправомірні дії поліцейського моральної шкоди у розмірі 42 500 грн, тобто у стократному розмірі штрафу.

Рішенням від 21.12.2018 районний суд м. Полтави задовольнив позов частково, стягнув на користь водія 3000 грн моральної шкоди, завданої незаконними діями працівника поліції. Тепер управління патрульної поліції повинно стягнути ці кошти з винної особи – поліцейського, який виніс незаконну постанову, а також притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Така позиція судів спонукатиме поліцейських дотримуватись законів при накладенні штрафів. Якщо винен водій, то відповідатиме водій, якщо поліцейський виніс незаконне рішення, то він також повинен нести відповідальність, зокрема матеріальну та дисциплінарну.

Якщо поліцейський намагатиметься накласти штраф неправомірно, варто нагадати йому про відповідальність з його боку. Якщо ж у вас були раніше штрафи поліції, які скасовані судами, ви можете звернутись до суду про відшкодування вам моральної шкоди. Строк звернення до суду про відшкодування моральної шкоди – 3 роки з дати винесення незаконної постанови.

Нагадаємо, чи варто реєструвати ГБО в Сервісному Центрі МВС.