Українські водійські посвідчення в Європі не потрібно замінювати: офіційне роз’яснення

Останнім часом українці, які проживають у країнах ЄС, дедалі частіше скаржаться на штрафи за використання українських водійських посвідчень без їх обміну на місцеві. Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України з посиланням на офіційне роз’яснення Європейська Комісія, такі штрафи суперечать чинним правилам Євросоюзу.

Що каже Європейська Комісія

У Єврокомісії чітко зазначили: громадяни України, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну на національні документи приймаючої держави. Це право діє протягом усього періоду тимчасового захисту.

Ключовий момент — ці правила обов’язкові для всіх країн Європейського Союзу і застосовуються безпосередньо. Тобто жодна держава-член ЄС не може встановлювати власні обмеження чи вимагати обміну посвідчення, якщо людина має статус тимчасового захисту.

Чому виникають штрафи на місцях

Проблема, за словами дипломатів, полягає у різному трактуванні правил на національному рівні. У деяких країнах або навіть окремих регіонах поліція чи місцеві органи влади керуються внутрішніми інструкціями, які не були оновлені з урахуванням рішень ЄС.

У Європейській Комісії вже пообіцяли додатково поінформувати всі країни Євросоюзу, щоб забезпечити однакове застосування норм на практиці. Це має зменшити кількість конфліктних ситуацій і неправомірних штрафів.

До якого часу діє це правило

Тимчасовий захист для громадян України в ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Увесь цей період українські водії мають право користуватися національними посвідченнями без будь-яких додаткових процедур.

У МЗС радять завжди мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту. Саме вони є ключовим аргументом у разі перевірки документів або спроби накласти штраф.