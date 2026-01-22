Український інженер буде розробляти нові авто Jeep, Chrysler, та Maserati

З 21 січня українець Олександр Ткаченко, який раніше працював у США на General Motors, розпочав роботу в Stellantis на посаді Lead Prototype Build Engineer. Він працюватиме в штаб-квартирі Stellantis North America в Оберн-Гіллз (штат Мічиган, США) — одному з ключових інженерних центрів концерну. Про це він повідомив у своєму дописі у Facebook.

У новій ролі Ткаченко безпосередньо залучений до прототипної збірки майбутніх моделей Jeep, Chrysler, Dodge, Maserati та інших брендів Stellantis. Саме на цьому етапі інженерні концепції, креслення й цифрові моделі перетворюються на реальні автомобілі, уточнює Auto24.

Понад 12 років у General Motors

До переходу в Stellantis Олександр понад 12 років працював у General Motors. Близько десяти років він обіймав посаду Design Engineer, а ще два роки працював у напрямку Validation & Testing, відповідаючи за перевірку та доведення інженерних рішень.

Перехід у сферу Manufacturing та Prototype Build він називає логічним завершенням повного інженерного циклу автомобіля — від ідеї та проєктування до фізичної реалізації.

Підтримка українських інженерів

Окрім професійного кроку, Олександр Ткаченко оголосив і про особисту ініціативу. Маючи досвід роботи одразу у двох глобальних автомобільних корпораціях, він планує підтримувати молодих українських інженерів, які прагнуть побудувати кар’єру в автомобілебудуванні.

Йдеться про допомогу з підготовкою резюме, проходженням співбесід, а також про запуск власного каналу, де він ділитиметься практичними порадами та реаліями роботи автомобільного інженера в міжнародних компаніях.