Депутат Верховної ради України Геннадій Вацак став чи не першим в Європі власником Rolls-Royce Spectre за $600 000.

У січні 2024-го були повідомлення, що хтось купив перший електричний Роллс-Ройс в Україні. Тоді були різні припущення, хто саме. Більшості спадав на думку айтішник Олександр Слобоженко, втім виявилось, що це не він.

Читайте також: Податок на розкіш в Україні не поширюється на Rolls-Royce, Ferrari та Lamborghini

Одним із перших у Європі і точно першим в Україні власником Rolls-Royce Spectre став Геннадій Вацак, народний депутат і власник кондитерського дому “Вацак”, стверджує видання ТопЖир.

“Вацак” відомий у невеличких містах і селах, адже мережа кондитерських магазинчиків найбільш розвинута саме в такій місцевості. Але цікавіше, що це далеко не перше розкішний авто Вацака, в гаражі якого є й інший Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, “Мерседеси” тощо.

Також в мережі є відео кортежу нардепа, котрий нерідко можна побачити на Хмельниччині та Вінничині, хоча зазвичай Геннадій Вацак їздить сам, без охорони. Варто зауважити, що на більшості розкішних авто депутата встановлені номерні знаки “0001”, але на електричному “Роллсі” можна побачити доволі просте поєднання цифр.

Нагадаємо, електромобіль Rolls-Royce Spectre обладнано двома моторами загальною потужністю 585 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і проїхати 515 км без підзарядки.