Більшість перекупів та автовласників, які продають вживані автомобілі, не готові знизити ціну на авто попри "нульове розмитнення".

“Безкоштовне розмитнення” в Україні поставило продавців авто з пробігом перед вибором: знизити ціну до рівня пригнаних автомобілів без податків або не знижувати ціну, поки не знайдеться покупець.

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У зв’язку з цим, колеги з сайту auto.ria.com поставили перекупам та власникам машин питання, що вони робитимуть після того, як на ринку з’являться дешевші “свіжопригнані” авто.

Так, близько 48% опитаних повідомили, що скинуть ціну до рівня близького, як на дешевші “свіжопригнані”. При цьому 52% заявили, що триматимуть ціну або відмовляться від продажу автомобіля.