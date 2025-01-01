Українці почали більше привозити автомобілі, особливо електричні

У першому півріччі 2025 року обсяг імпорту легкових автомобілів та інших транспортних засобів для перевезення пасажирів зріс на 12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, підрахували в Державній митній службі.

Загальна вартість транспортних засобів, ввезених на територію України за перші 6 місяців 2025 року склала 2,55 млрд доларів США проти 2,27 млрд доларів у січні–червні 2024 року.

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Значну частку в структурі імпорту транспортних засобів займають електромобілі (31,6%), розмитнення яких здійснюється на пільгових умовах: під час митного оформлення за ці транспортні засоби сплачується лише символічний акциз, а податок на додану вартість не нараховується до кінця 2025 року.

За перше півріччя 2025 року обсяг наданих митних пільг на електромобілі зріс на 27% порівняно з тим же періодом 2024 року (5,33 млрд грн проти 6,75 млрд грн відповідно).