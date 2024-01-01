Українці почали в 2,5 рази частіше порушувати митні правила: що і на яку суму везуть

Якщо порівняти статистику, то вартісний показник відносно такого ж календарного періоду 2023 року збільшився у 2,5 раза. Загалом же протягом січня-липня 2024 року митниці України виявили 5 852 порушення митних правил.

У 1 678 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму понад 292,6 млн гривень. У всіх випадках подальша доля вилученого товару, майна, транспортних засобів вирішується у судовому порядку.

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На розгляд до суду митницями передано 3 096 справ про порушення митних правил на суму 12,7 млрд грн. За результатами розгляду справ судами з початку року накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,5 млрд грн, у тому числі по заведених у попередні періоди справах.

Перелік вилученого за 7 місяців 2024 року:

промислових товарів на 200 млн грн;

продовольчих товарів на 43,3 млн грн;

транспортних засобів на 47,5 млн грн;

валюти на 1,8 млн грн.

Транспортні засоби різних типів вилучаються доволі часто. Вони очікують рішення суду у зонах відповідального зберігання і звідти не завжди повертаються до власників. Там місце ніколи порожнім не буває.

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Один зі свіжих прикладів прийшов з митного посту "Малий Березний", що на кордоні зі Словаччиною. Там 28 липня закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили в автомобілі Mercedes-Benz подвійне дно з прихованими майже двома тисячами пачками тютюнових виробів.

Під час проходження митного контролю жителька Закарпаття скерувала свій автомобіль у "зелений коридор", демонструючи дотримання вимог законодавства. Усно підтвердила, що нічого прихованого через кордон не переміщує.

Службовий пес чутливо реагує на запах тютюну. Фото: Закарпатська митниця

Після демонтажу декоративної обшивки салону транспортного засобу митники дісталися 1947 пачок контрабандних сигарет. Жінці інкримінується порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Приховані цигарки, орієнтовною вартістю 160 тис. грн, вилучено разом з автівкою, що використовувалася для переміщення прихованого товару. Її оцінили у 250 тис.грн. Справу скеровано до суду.

Аналогічно діяла на в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" 43-річна жителька Рави-Руської, котра направила свій Dodge Grand Caravan у "зелений коридор", маючи у схованці незадекларований товар на мільйон гривень.

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Щоправда, з приватної поїздки до Польщі вона своїм автомобілем не змогла привезти додому “айфони”, навушники, годинники, комп’ютер, планшети, смартфони тощо.

Чимало вилучається "гуманітарних автомобілів". Свіжий приклад прийшов з пункту пропуску "Грушів - Будомеж", через який за заявкою благодійного фонду 28 липня переміщували в якості "гуманітарної допомоги для ЗСУ" два позашляховики білого кольору Nissan R (2021 р.) та Audi Q5 (2018 р.). Оскільки було виявлено два фіктивні рахунки-фактури, то у ході подальшого розслідування з’ясувалося, що автомобілі благодійний фонд взагалі не замовляв. Фінал зрозумілий.