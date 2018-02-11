Державна фіскальна служба оприлюднила статистику щодо сплати платежів за митне оформлення автомобілів в 2017 році. Виходячи з них, ми порахували можливі доходи від розминення "євроблях", щоб держава нічого не втратила на нових авто.

За статистикою Державної фіскальної служби України протягом минулого року здійснено митне оформлення 80,5 тис. нових автомобілів. За них сплачено 15,8 млрд. грн. митних платежів. У 2016 році кількість оформлень нових авто становила 63 тис. шт. за що було сплачено 12,4 млрд. грн.

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Також в 2017 році було оформлено 72,9 тис. вживаних авто. З них за зменшеними ставками акцизного податку – 69,5 тис. З таких авто було сплачено 5,5 млрд. грн. митних платежів, у т.ч. за зменшеними ставками акцизного податку – 5,1 млрд. грн.

Нагадаємо, що за даними ДФС зараз в Україні знаходиться 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Якщо ціна легалізації кожної з цих автівок буде близько 1 400 доларів то держава зможе отримати від розмитнення “євроблях” стільки ж, скільки отримала від розмитнення нових авто в 2017 році.

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