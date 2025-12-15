Ультрарідкісний Bentley Bacalar подешевшав більш ніж на $1,1 млн, хоча мав пробіг лише 1100 кілометрів

Як повідомляє Carscoops, п’ятий із дванадцяти коли-небудь побудованих Bentley Mulliner Bacalar нещодавно був проданий на аукціоні RM Sotheby’s в Абу-Дабі під час вікенду Формули-1 — події, яка традиційно приваблює надзвичайно заможну публіку. Здавалося б, ідеальні умови для продажу ексклюзивного автомобіля з мінімальним пробігом, але реальність виявилася зовсім іншою.

Родстер 2021 року випуску, що перебував у власності лише одного власника та мав пробіг усього 1131 кілометр, був проданий за 876 785 доларів. Це менш ніж половина його початкової вартості у 2 мільйони доларів і фактична втрата понад 1,1 мільйона доларів за кілька років існування майже нового автомобіля. Для настільки обмеженої та розкішної моделі такий результат виглядає щонайменше несподівано.

Сам Bentley Bacalar є надзвичайно рідкісним творінням підрозділу Mulliner і створювався як демонстрація максимальних можливостей персоналізації бренду. Конкретний екземпляр — шасі номер п’ять — пофарбований у глибокий індивідуальний відтінок Memphis Red, який яскраво підкреслює екстравагантні пропорції родстера. Автомобіль оснащений 22-дюймовими колесами з потрійним покриттям, сріблястими гранями та сатиново-нікелевими акцентами, що виглядають доречно біля яхт-клубів Монако або на набережних Лазурного узбережжя.

Салон Bacalar не менш вишуканий. Він оздоблений кремовою лляною шкірою з темно-бордовими акцентами, декоративними елементами зі шпону Vavona, сатинованим нікелем і хромованими деталями. Це інтер’єр, який явно створювався не для щоденної експлуатації, а для того, щоб вражати. Втім, саме тут може критися одна з причин фінансового провалу.

Попри унікальний кузов і ретельну ручну роботу, Bacalar технічно та концептуально залишається дуже близьким до Bentley Continental GTC, який можна придбати приблизно за 300 тисяч доларів, отримавши подібний рівень комфорту та потужності. Коли різниця в ціні перевищує шестиразовий показник, колекціонерам стає складно аргументувати довгострокову цінність такого автомобіля.

Особливо показовим є той факт, що продаж відбувався саме в Абу-Дабі під час гоночного вікенду Формули-1 — середовищі, де рідкісні та дорогі автомобілі зазвичай знаходять покупців без особливих зусиль. Проте навіть там Bentley Bacalar не зміг викликати очікуваного інтересу.

Чи зміниться ставлення до цієї моделі з часом, поки що невідомо. Можливо, через роки Bacalar знайде свою нішу серед колекціонерів як сміливий експеримент Bentley. Але станом на сьогодні він залишається яскравим прикладом того, що ексклюзивність не завжди гарантує зростання вартості.