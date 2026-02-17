Уряд Китаю хоче повернути фізичні кнопки в автомобілі

Очікується, що правило стосуватиметься лише нових моделей, вироблених із 1 липня 2026 року, зазначає Auto24, посилаючись на CarNewsChina. В останні роки китайський ринок електромобілів активно просував мінімалістичний підхід: майже всі функції переносилися на великий центральний дисплей.

Читайте також: Китай забороняє приховані дверні ручки на електромобілях - нові правила можуть змінити світовий автодизайн

Часто до нього додавали ще й окремий екран для переднього пасажира. Фізичних кнопок у салоні ставало дедалі менше. Втім, така мода викликала критику навіть усередині галузі. Один із топменеджерів Geely назвав це “сліпим слідуванням трендам”, яке може шкодити безпеці.

Що саме стане обов’язковим

Оновлення національного стандарту GB4094—2016 передбачає, що низка базових функцій повинна мати фізичні перемикачі або кнопки. Йдеться, зокрема, про покажчики повороту, аварійну сигналізацію та звуковий сигнал, перемикання передач у положення P, R, N та D без виключно екранного керування, активацію систем допомоги водієві, склоочисники, обігрів або розморожування скла, електросклопідйомники, систему екстреного виклику та вимикач живлення електромобіля. Таким чином, ключові функції повинні залишатися доступними навіть у разі збою мультимедійної системи.

Вимоги до кнопок і безпеки

Новий стандарт визначає і технічні параметри. Мінімальний розмір активної площі кнопки має становити щонайменше 10 на 10 міліметрів. Органи керування повинні мати фіксоване розташування, можливість використання “наосліп” та забезпечувати тактильний або звуковий зворотний зв’язок. Окремо наголошується на надійності: базові функції мають працювати навіть у разі втрати живлення або аварійної ситуації.

Хто працював над змінами

Перегляд стандарту розпочався ще у 2023 році за участю провідних виробників та дослідницьких установ, серед яких Китайський центр автомобільних технологій і досліджень, BYD, Great Wall Motor та спільне підприємство FAW-Volkswagen. Проєкт уже пройшов громадське обговорення і найближчим часом буде офіційно опублікований.

Також цікаво: Найбільше зимове випробування електромобілів у світі провели в Китаї: хто став найкращим

Баланс між технологіями та здоровим глуздом

Китайський ринок електромобілів став одним із найінноваційніших у світі, але водночас і найбільш захопленим цифровізацією. Нові правила можуть стати спробою знайти баланс між футуристичним дизайном та базовою ергономікою й безпекою. Якщо ініціативу буде реалізовано, вона може вплинути не лише на китайських виробників, а й на глобальні бренди, які розробляють моделі для цього ринку.