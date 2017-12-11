Розпочате урядом України будівництво доріг суттєво підвищило логістичні можливості України, але разом з тим розкрило проблему безпеки на дорогах.

Через це у 2018 році Уряд приділятиме значну увагу не тільки розбудові автошляхів, а й підвищенню безпеки магістралей. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з регіональними ЗМІ.

Читайте також: Тільки для "своїх": у Києві провели закриту виставку автосервісу

Він заявив, що до кінця поточного року Уряд планує схвалити Стратегію розвитку дорожнього господарства, і з наступного працювати за цим планом. У 2018 році загальний бюджет будівництва доріг становитиме безпрецедентну суму – 46,7 мільярда гривень.



"За 3-5 років у нас буде нова якість доріг. Але у нас є виклик. Дороги ми будуємо, але дехто дозволяє собі не дотримуватися елементарних правил безпеки на дорозі, не кажучи вже про Правила дорожнього руху. Тож ми будемо витрачати ресурси на безпеку – будівництво переходів над дорогами, освітлення, заходи, які зменшують швидкість – цим питанням будемо опікуватися", – підкреслив Володимир Гройсман.

За підсумками року в Україні буде реконструйовано і побудовано понад 2 тисячі кілометрів доріг. Це втричі перевищує показники 2016 року.

Пріоритетом для Уряду є будівництво траси коридору Go-highway – з портів Чорного моря до Західного кордону в напрямку Балтики, а також трас на Схід, передусім Київ – Харків – Довжанський.

До слова, аналітики впливового видання Bloomberg зазначають, українську економіку чекає певна стимуляція на фоні того, як в країні відновлюватимуть систему доріг.