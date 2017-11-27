Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху – обмежив максимальну швидкість в населених пунктах до 50 км/год.

Уряд зменшив максимально дозволену швидкість в населених пунктах з 60 до 50 км/год. Це закріплено в Постанові КМУ від 10 листопада 2017 р. № 883, яку було опубліковано на вихідних. Постанова змінює швидкісний режим шляхом внесення змін до Правил дорожнього руху.

Зміни до Правил почнуть діяти з 1 січня 2018 року. До цього часу відповідні служби повинні змінити обмежувальны знаки на дорогах, а водії – звикнути до нових лімітів.

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Текст постанови звучить так: Внести зміни до пункту 12.4 розділу 12 та знаків 5.63.1 і 5.63.2 підрозділу 5 розділу 33 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2008 р., № 75, ст. 2526; 2009 р., № 31, ст. 1053; 2011 р., № 78, ст. 2881; 2012 р., № 56, ст. 2247; 2013 р., № 14, ст. 505; 2016 р., № 91, ст. 2962; 2017 р., № 27, ст. 778), замінивши цифри “60” цифрами “50”.

Зміни до Правил дорожнього руху та збільшення штрафів були ініційовані міністром МВС Аресном Аваковим після страшної трагедії у Харкові, де позашляховик Lexus збив шестеро людей.

Максимальна швидкість у 50 км/год діє у більшості країн Європи, а у деяких випадках ( в центрі міст, біля шкіл) - навіть 30 км/год. Окрім того, науковці довели, що при ДТП на швидкості 50 км/год шанси вижити у пішохода набагато вищі, аніж при швидкості авто 60 км/год.

Втім, поки в Україні не буде фото- та відеофіксації порушень дорожнього руху, ніхто з водіїв не буде дотримуватись цього ліміту - адже покарання за перевищення по суті, застосувати неможливо.

Нагадаємо, що нещодавно уряд зменшив термін дії водійських посвідчень для новоспечених водіїв до 2 років.