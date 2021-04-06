Часто можна отримати штраф за дріб’язкове порушення, яке не спричиняє і не може по своїй природі спричинити жодних наслідків.

Зокрема, це може бути рух у крайній лівій смузі, якщо права не зайнята, але покриття правої смуги пошкоджено. За проїзд перед світлофором на декілька сантиметрів далі стоп лінії. За те, що водій забув удома “паперовий” поліс, однак фактично автомобіль застрахований, що завжди перевіряється по базі МТСБУ тощо.

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Наприклад, і проїзд на декілька сантиметрів за стоп лінію перед світлофором, і проїзд усього перехрестя на червоне світло кваліфікуються на підставі однієї норми КУпАП і передбачають однакову суму штрафу – 510 грн (ч.2 ст.122). В той самий час, перше порушення носить формальний характер і не спричиняє жодних наслідків, а друге – створює серйозний ризик ДТП.

Тому, Кодекс відокремлює серед усіх правопорушень таку категорію порушень, як малозначні порушення. При цьому, кодекс не містить чіткого визначення чи переліку малозначних правопорушень.

Однак, по своїй суті це правопорушення, яке має формальний характер, не завдає значних збитків чи тяжких наслідків. Таке порушення не створює аварійної ситуації чи перешкод іншим транспортним засобам або пішоходам тощо.

При малозначності адміністративного правопорушення КУпАП надає інспектору право звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням (ст.22 КУпАП).

Рішення про призначення усного зауваження приймається особисто інспектором відповідно до оцінки ним всіх обставин справи. Тобто при наявності малозначного порушення інспектор має повне право винести усне зауваження з оформленням відповідної постанови.

При винесенні усного зауваження водій звільняється від правових наслідків за таке правопорушення. У такому випадку він вважається таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності.

Тому при вчиненні малозначного правопорушення вимагайте, щоб інспектор розглянув питання стосовно винесення усного зауваження. При отриманні усного зауваження, водій будете вважатися таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності.