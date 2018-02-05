Як зареєструвати ГБО, варто знати кожному, хто вже експлуатує автомобіль на газі, але так і не оформив цей факт офіційно. Для того, щоб вас не обдурили при реєстрації, дамо вам кілька порад.

Дізнатися, як зареєструвати ГБО, ми вирішили на власному досвіді. Для цього ми взяли автомобіль з газобалонним обладнанням четвертого покоління та відправились до Сервісного центру МВС, в якому мають змінити наш техпаспорт на новий, із позначкою про наявність в машині ГБО.

Згідно законодавства, легалізувати зміни в конструкції автомобіля можна не пізніше, ніж через два тижні після завершення робіт зі встановлення ГБО. Термін відраховується від дати, зазначеної в акті виконаних робіт. Також потрібно стежити, щоб не вийшов термін двох інших документів, виданих вам на СТО газовиків - їхні сертифікати теж мають певний “термін придатності”.

Вибираємо сервісний центр

Зараз зареєструвати ГБО можна в будь-якому Сервісному центрі МВС, незалежно від адреси реєстрації власника та автомобіля. Ми звернулися в сервісний центр МВС, розташований в Києві на Петрівці в приміщенні гіпермаркету “Метро”. Це новий концептуальний центр, який відкрився минулого літа. При його відкритті у МВС обіцяли, що він стане показовим та зразковим для інших подібних центрів: в зручних локаціях, добре оснащені, з новим персоналом і без натяку на корупцію. Втім, у організаторів не все вийшло так, як задумано.

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“Реєструвати газ” в наш час багато хто відмовляється принципово – за відсутності державного техогляду нікому, грубо кажучи, немає справи до ГБО на вашому автомобілі. Точніше, якщо балон не стирчить з-під кузова, а заправна горловина захована в багажник або під бампер, дізнатися про ГБО поліцейський може тільки випадково. Але ми вважаємо, що у всьому має бути порядок, і факт переобладнання машини під газове паливо потрібно занести в документи. Тим більше, що час для цього зараз сприятливий – ціна на послуги реєстрації відносно невелика, та й з колишніми порядками здирництва в системі МРЕВ ніби покінчено.

В електронній черзі сервісного центру МВС ми провели не більше години. Чекати було цілком комфортно.

Що мати з собою при реєстрації ГБО

Комплект документів, необхідний, щоб зареєструвати газ на легковий автомобіль фізичній особі, досить простий:

1. Паспорт власника та його ідентифікаційний код

2. Техпаспорт автомобіля

3. Сертифікат відповідності (видається на СТО, де монтували ГБО)

4. Акт приймання-передачі автомобіля від СТО власнику (видається на СТО, де монтували ГБО).

5. Свідоцтво про реєстрацію СТО, що встановила ГБО на ваш автомобіль (видається на СТО, де монтували ГБО).

Крім документів, потрібно мати в запасі кілька сот гривень грошей і кілька годин часу. Сума залежить від декількох факторів. Мінімум – заміна техпаспорта на новий, з внесеним ГБО – обійшлося нам 357 грн. Це без заміни номерних знаків, оскільки у нас вони були актуального зразка – чотиризначні. Втім, якби ми не проявили пильність, нам довелося заплатити б набагато більше. Тому, щоб вас не обдурили, будьте уважні.

Погане і хороше

Перші враження від сервісного центру цілком позитивні: інтер'єр сучасний, співробітники ввічливі і завбачливі. ”Ставши” в електронну чергу в терміналі, ми отримали талон з цифрою, яка означала наш порядковий номер. Чекати довелося не більш години, після чого наш номер висвітився на великих екранах і був оголошений по гучному зв'язку: “Просимо пройти до столика №5”!

Службовець з бейджиком за п'ять хвилин прийняв наші документи і відправив нас на майданчик до експерта. Біля акуратного контейнера з написом “Експертний огляд” ми провели не більше півгодини. Коли звільнилося місце біля контейнера, ставимо на нього машину і відкриваємо капот. Усміхнений та привітний експерт звіряє номери, шукає сліди переварювання передньої частини кузова, фотографує все, робить комплімент вашій машині і видає два документи.

Огляд автомобіля експертом – важлива частина процедури реєстрації машини та внесення змін в її документи. Радимо власнику разом з еспертом заглибитися в усі деталі процесу.

Втім, один з документів трохи збентежив нас. На куточку бланка олівцем було написано дві цифри: 151,96 грн. і 54,36 грн., без будь-яких інших пояснень. Водії зі стажем пам'ятають, що подібний безликий стовпчик цифр видавали відвідувачам в МРЕВ дореформеного періоду. Так і є: виявляється, ми повинні були також заплатити ці гроші в касу. На питання, за що саме ми повинні платити, нам з ввічливою посмішкою відповіли, що дівчатка в касі все знають. І знову дежавю! Саме так відповідали на подібне питання в тих самих ліквідованих МРЕВ! «Платіть в касу, там дівчатка-касири знають, за що!» Але гроші ж наші, а не дівчаток!

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Довелося вирушати назад в офіс сервісного центру, щоб з'ясувати причину цієї несподіваної доплати. Не відразу, але нам пояснили, що ці дві суми – плата за такий собі «Висновок експертизи». В ній даються відповіді на питання, які нас при реєстрації ГБО зовсім не бентежать: “Чи змінювались ідентифікаційні номери, Чи справжынй бланк” і таке інше. Можливо, при купівлі авто у незнайомої людини така інформація і не завадила, але не в нашому випадку. Автомобіль наш уже давно і ніяких сумнівів щодо нього у нас немає.

Той огляд, який зробив експерт на майданчику, потрібен МВС аби переконатися, що ми привезли саме ту машину, про яку говоримо – і його вартість включена у ціну послуг з реєстрації ГБО.

Після експертизи ми отримали два папірці. Уважно вивчивши їхній зміст, ми зрозуміли, що один для нас зайвий – і відмовилися від непотрібної послуги.

Отже, експерт на майданчику, до якого ми повернулися без квитанції про оплату, без заперечень – і вже без посмішки – підписав нам акт огляду. Боротьба за кревні 206 грн. відняла у нас ще хвилин п'ятнадцять.

Отримання нового техпаспорту

Тепер нам залишилося дві справи – заплатити законні 357 грн. і забрати новий техпаспорт. Обидва процеси пройшли без проблем.

Гроші приймає або каса банку, або платіжний термінал, причому якщо в касі вас чекають ті самі “дівчата”, то розібратися з терміналом допомагає спеціально підготовлений чоловік. Банківська комісія приблизно однакова: 15 грн. в касі та 20 грн. в терміналі.

Відстоявши коротку живу чергу до нашого столика №5, ми через кілька хвилин потрапили до того ж спеціаліста з бейджиком, віддали йому акт від експерта і чек про оплату 357 грн. Натомість отримали наш новий техпаспорт – ще теплий після принтера. Дивимося на годинник – на все про все витратили дві години.

Тепер ми знаємо, як зареєструвати ГБО, і на жаль, змушені нагадати: щоб вас не обдурили, будьте уважні.

Нагадаємо, що нещодавно експерти Авто 24 розтлумачили, чим вигідні гібридні автомобілі та у чому їхні недоліки.