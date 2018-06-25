Як поставити ГБО на гібридний автомобіль – та й чи потрібно? Про нюанси установки ГБО ми поговоримо з експертами СТО "Мотор-Газ", що спеціалізується на такій роботі.

Якщо тема як поставити ГБО на гібрид серйозно хвилює вас, значить, ви людина дбайлива і готові вникнути в деякі технічні подробиці. А установка ГБО на авто із бензиновим двигуном і машину з гібридною силовою установкою трохи відрізняється, хоча і не принципово.

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Не такий, як усі

Перш за все, справа в тому, що бензинові мотори "гібридів" працюють не зовсім так, як всі інші, звичайні для нас ДВС, придумані Ніколаусом Отто. Двигуни гібридів працюють по циклу Міллера (хоча не зовсім точно цей алгоритм називають іноді циклом Аткінсона). З одного боку, це підвищує економічність мотора, з іншого – вимагає особливого підходу при зміні системи живлення.

Головна відмінність у роботі ДВС гібриду – в іншому алгоритмі закриття-відкриття клапанів на такті стиснення. Газорозподільний механізм налаштований так, що такт стиснення виходить більш коротким, точніше, фактична ступінь стиснення у такого мотора нижче, ніж це обумовлює геометрія циліндра.

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З цієї причини установка ГБО на гібридний автомобіль потребує відповідно корегувати параметри запалювання і параметри подачі порції газу. Крім спеціального обладнання для програмування блоку управління від установників тут потрібні певні знання і навички. За словами директора СТО "Мотор-Газ" Романа Матвеєва, “для кваліфікованих майстрів цей нюанс не є проблемою, тому налаштування бензинового двигуна гібридів цілком можливе у вітчизняних умовах”.

Старт-стоп

Другим за складністю при обладнанні гібридних автомобілів під газове паливо стає повторно-короткочасний режим його роботи. Як відомо, сенс автомобіля з шильдиком Hybrid на багажнику – у взаємній заміні електро- і бензинового двигунів згідно з режимом руху машини в кожен конкретний момент часу. Тому електроніка часто глушить ДВС і настільки ж часто заводить його – іноді щохвилини.

При встановленні ГБО на авто з гібридною силовою установкою це слід враховувати, адже на звичайному, негибридном авто кожен старт двигуна здійснюється на бензині, а на газ живлення перемикається лише через деякий час. Природно, на високопрофесійних СТО "газового" профілю знають умови, які потрібно виконати на гібриди.

Досвід гарантує

Про те, що в Україні є експерти, які вміють "переводити на газ" сучасні гібридні автомобілі, говорить багаторічний досвід роботи спеціалізованих станцій. Так, сьогодні на дорогах країни успішно експлуатуються з ГБО різні моделі гібрид авто: Toyota Prius кількох поколінь, Honda Insight, Chevrolet Volt, Cadillac Escalade Hybrid, Lexus CT 200H, які встановлені столичною компанією Motor-Gaz. І в кожному разі газова установка не завдає власнику зайвого клопоту та допомагає економити гроші.

Рекомендація “Авто24”

Використання газу замість бензину дозволяє знизити витрати на паливо на 35 – 45 %, в залежності від моделі авто, маршрутів і водійського темпераменту власника. З урахуванням того, що гібриди самі по собі досить економічні, переобладнані на ГБО вони будуть обходитись в експлуатації “в копійки”.

Потрібно відзначити, що при інсталяції ГБО на автомобіль з гібридною силовою установкою, враховуючи складність його конструкції, від установників потрібна висока культура виробництва і особливий рівень знань.

Тому, вибираючи майстерню для установки "газу", не варто гнатися за більш дешевими тарифами – майже напевно їхня доступність обумовлена низьким рівнем персоналу, примітивним обладнанням цехів і використанням несертифікованих компонентів азіатського походження. А економити на цьому як раз таки не варто – інакше не вийде заощадити на паливі.

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