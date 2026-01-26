В Аризоні хочуть заборонити камери контролю швидкості через серйозний скандал: цікаві подробиці

Як повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops, у центрі скандалу опинилося місто Меса. Законодавці з’ясували, що у 2020–2021 роках поліція виписала 43 096 штрафів, які були формально “підписані” суддею у відставці.

Ситуація повторилася у 2024 році: ще 2446 штрафів мали підпис іншого судді, який також уже не обіймав посаду. Формально місто заявляє, що порушень закону не було, однак у законодавців штату зовсім інша позиція. На їхню думку, подібна практика ставить під сумнів легітимність усієї системи фотоконтролю.

“Це несправедливо щодо мешканців Аризони”

Представниця Палати представників Аризони Тереза Мартінес відкрито розкритикувала систему фотофіксації порушень ПДР, назвавши її шкідливою як для водіїв, так і для репутації штату. За її словами, штрафи, виписані з неправильними підписами, мають бути повністю компенсовані, а сама система лише підвищує страхові тарифи й фінансовий тиск на громадян. І вона далеко не єдина, хто так вважає.

Виборцям можуть дати останнє слово

На тлі скандалу сенатори Венді Роджерс і Марк Фінчем ініціювали резолюцію, яка дозволить винести питання дорожніх камер на загальнодержавне голосування. Після позитивного рішення комітету 20 січня документ продовжив свій шлях через законодавчі інстанції. Якщо резолюція дійде до фінального етапу, мешканці Аризони самі вирішать: забороняти дорожні камери назавжди чи залишити їх у роботі.

Не всі хочуть демонтажу

Втім, суспільна думка не є одностайною. Деякі мешканці вважають, що відмова від камер може мати зворотний ефект, особливо в містах з активним нічним життям. На їхню думку, це може призвести до зростання випадків нетверезого водіння, перевищення швидкості та загальної аварійності. Інші ж переконані, що без камер водії просто ігноруватимуть покарання й ситуація на дорогах лише погіршиться.

Поки законопроєкт перебуває на ранній стадії, остаточних рішень немає. Урядовці вже заявили, що працюють над новою процедурою, яка повністю виключить використання підписів суддів у матеріалах щодо фотоштрафів.