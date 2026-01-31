В Білорусі китайські авто спробували продавати під патріотичним брендом Zubr, але щось пішло не так

Наприкінці минулого року в Мінську активно рекламували появу нових автомобілів Zubr білоруського виробництва. У пресрелізах ішлося про локальне складання на заводі Юнисон. Однак майже одразу Міністерство промисловості Білорусі заявило: жодних дозволів на виробництво автомобілів під маркою Zubr ніхто не отримував. Сам завод «Юнисон» також публічно відхрестився від цього проєкту, назвавши інформацію фейком, повідомляють місцеві ЗМІ.

Zubr — це Forthing?

Попри офіційні спростування, автомобілі Zubr усе ж з’явилися — щоправда, не на конвеєрі, а на парковках мінських автосалонів. Як з’ясувалося, під новим брендом планували продавати перейменовані моделі китайської марки Forthing. Йшлося одразу про кілька моделей, але їхній правовий статус залишився незрозумілим.

Бренд просувала компанія “Зубр Бизнесинвест”, яка входить до групи споріднених юросіб із майже ідентичними назвами та адресами. Саме через цей холдинг, за інформацією журналістів, близько 80 покупців не можуть отримати оплачені автомобілі.

Машини є, а ключів — ні

Частина автомобілів фізично прибула до Білорусі, але їх неможливо забрати: перевізник утримує ключі через несплату доставки. Клієнти змушені самостійно шукати контакти китайських виробників, щоб відновити доступ до своїх авто за VIN-кодами.

«Зубр» зупинився?

За словами експертів білоруського авторинку, ситуація виглядає критичною. Грошей на рахунках компаній немає, керівництво недоступне, а персонал масово звільняється. Офіційні телефони мовчать, а співробітники в приватних розмовах визнають: холдинг фактично припинив нормальну роботу.

Що далі?

За неофіційною інформацією, рекламну кампанію Zubr запустили ще до отримання будь-яких дозволів, що й викликало різку реакцію чиновників. У підсумку проєкт, який намагався використати образ національного символу, ризикує стати одним із найгучніших провалів білоруського авторинку останніх років.