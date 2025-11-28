В ДТП за участю авто з причепом не можна оформити європротокол

В Україні причіп юридично вважається окремим транспортним засобом, на який оформлюється окремий поліс ОСЦПВ. Це створює принципово інший порядок дій при дорожньо-транспортних пригодах за участю автомобілів із причепами.

Така ДТП прирівнюється до події за участі щонайменше трьох транспортних засобів, що робить неможливим її самостійне оформлення за Європротоколом і виключає використання механізму прямого врегулювання.

Коли виклик поліції є обов’язковим

У разі пригоди за участю авто з причепом водій повинен викликати поліцію за номером 102 та дочекатися оформлення події відповідним підрозділом. Лише після цього потерпіла сторона може звертатися до страхової компанії винуватця за відшкодуванням збитків. Порушення цієї процедури може ускладнити або унеможливити отримання компенсації.

Хто несе відповідальність і який поліс спрацьовує

Ключовим фактором є стан причепа на момент ДТП.

Перший сценарій: причіп зчеплений з автомобілем.

У такому разі автомобіль і причіп становлять єдину транспортну зв’язку, усі маневри якої контролює водій авто-тягача. Якщо пошкодження завдано причепом під час руху, відповідальним залишається водій автомобіля. Виплата проводиться виключно за полісом ОСЦПВ автомобіля. Поліс, оформлений на причіп, у цьому випадку не застосовується.

Другий сценарій: причіп від’єднаний і рухається самостійно.

Окремий поліс ОСЦПВ причепа спрацьовує лише тоді, коли причіп покотився самостійно, наприклад унаслідок неправильного паркування або недбалої фіксації. У цьому випадку причіп вважається самостійним транспортним засобом, а збиток відшкодовується страховиком, що покриває саме причіп.

Страхові ліміти

Страхові суми однакові як для поліса автомобіля, так і для поліса причепа. Потерпілий може розраховувати на компенсацію:

– до 250 000 гривень за шкоду майну;

– до 500 000 гривень за шкоду здоров’ю.

Законодавча колізія

Регулювання, яке прирівнює авто з причепом до двох окремих транспортних засобів, виглядає дивно. Через це у практиці страхових компаній часто виникають суперечні трактування, зокрема коли удар спричиняє саме причіп, але він є частиною зчепленої зв’язки. Чинні правила зобов'язують водія мати два страхових поліси, але відповідальність несе водій авто-тягача. Поліс причепа працює лише в окремих, дуже специфічних ситуаціях.