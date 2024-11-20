В Італії штрафи за порушення ПДР зростуть до 6000 євро: за що саме

Нові правила збільшують штрафи та спрощують позбавлення прав для тих, хто керує автомобілем у в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури та транспорту і багатьох інших ресурсів.

Правила набудуть чинності через п’ятнадцять днів після публікації закону в офіційному журналі. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

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Якщо сьогодні за розмову з телефоном у руці за кермом штраф становить 250 євро, то за це ж порушення ПДР через кілька тижнів доведеться сплатити штраф у чотири рази більший – 1000 євро. В окремих випадках санкція може сягнути 1400 євро.

Кількаразове зростання штрафів очікується й за інші порушення. І це доволі відчутно вдарить по кишені. Скажімо, за перевищення максимальної швидкості більш ніж на 10 км/год і не більше ніж на 40 км/год доведеться сплатити від 173 до 694 євро.

Якщо порушення вчинено в межах житлової зони та принаймні двічі протягом року, то штраф збільшується до 220 - 880 євро з позбавленням водійських прав на 15 – 30 днів.

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Але не все так погано, законодавці пообіцяли порушникам швидкісного режиму заохочувальний бонус. Це стосується камер відеофіксації та "листів щастя". Отож, у разі отримання кількох штрафів на одній ділянці дороги протягом години та під відповідальність одного органу сплачується лише один штраф: найсуворіший та збільшений на третину.

Але найсуворіше покарання з посилення посиленням санкцій очікується за водіння у нетверезому стані. Тут винятків не буде.

Від 0,5 до 0,8 г/л – штраф від 573 до 2170 євро, призупинення дії ліцензії від 3 до 6 місяців.

Від 0,8 до 1,5 г/л – арешт до 6 місяців і штраф до 3200 євро з відстороненням від 6 місяців до 1 року.

Понад 1,5 г/л – арешт від 6 місяців до 1 року, штраф до 6000 євро та позбавлення водійських прав на 2 роки.

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Для нових водіїв допустимий рівень алкоголю в крові залишається нульовим протягом перших трьох років після отримання прав. Крім того, для звичайних порушників буде обов’язково встановити алкогольний замок – пристрій, який запобігає запуску транспортного засобу, якщо в диханні водія буде виявлено алкоголь.

А ось за стан наркотичного сп’яніння запроваджується повне відторгнення. Позитивний тест буде достатнім для анулювання ліцензії з призупиненням дії щонайменше на три роки. Мета – повністю припинити вживання наркотиків серед водіїв.

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Новачкам заборону на керування потужними автомобілями продовжать з одного до трьох років. Однак обмеження потужності трохи збільшено:

75 кВт/т для легкових автомобілів.

105 кВт для легкових автомобілів.

Ці правила мають на меті збалансувати безпеку з більшою гнучкістю для молодих водіїв.

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В переліку порушень тепер настає відповідальність за невиправдане використання паркомісць для людей з інвалідністю. Навіть незаконно припарковані мопеди, скутери та прирівняні до них транспортні засоби потягнуть штраф у розмірі до 87 євро, якщо вони обмежують рух. Також посилено покарання для тих, хто кидає тварин на дорозі та спричиняє ДТП.