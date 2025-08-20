В Кореї навігаційні карти перетворили на гру, що привчає до безпечного водіння

ФОТО: Freepik|
В Кореї водії отримують знижки на страховку за безпечне водіня
Як відомо, кожна країна прагне зробити дорожній рух безпечнішим. Деякі запроваджують суворі обмеження швидкості та високі штрафи за їх порушення, тоді як інші впроваджують технології безпеки в самих авто. Однак, як пише Carscoops, Південна Корея має свою власну стратегію, яка, як стверджується, допомогла уникнути понад 30 000 аварій.
Читайте також: Автомобілі Xiaomi розпочнуть продавати в Європі
Tmap – найпоширеніший навігаційний застосунок у країні, стверджує, що його “Оцінка водіння” допомогла запобігти 31 366 аваріям між 2018 і 2020 роками. Ця цифра взята з внутрішньої моделі, яка порівнює рівень аварійності водіїв з високими та низькими балами. Ці бали рахують наступним чином: на гаджетах зі встановленим додатком відстежують прискорення, гальмування, маневри та дотримання вимог швидкісного режиму.
Якщо водій рухається згідно з правил дорожнього руху – на його профіль нараховують бали, які можна перетворити на знижки на страхування чи подарункові кредити. Наприкінці 2024 року Tmap повідомив про 19 мільйонів учасників, понад 10 мільйонів з яких отримали винагороди. Цікаво те, що інші корейські навігаційні застосунки наслідували цю механіку й запровадили подібні оцінки. Крім того, вони є публічними.
“Це одне з небагатьох змагань, де всі виграють від підвищення балів. Безпечніше водіння знижує ризик аварій, страховики заощаджують на страхових виплатах, а водії економлять гроші. Це рідкісний збіг інтересів…”, — сказав Чун Чжі Йон з Корейського науково-дослідного інституту страхування. Як і у випадку з усіма технологіями, безпека має серйозне застереження: конфіденційність.
Також цікаво: Як зберегти номерний знак після перереєстрації авто
Збір та обмін даними про поведінку водія є не унікальним явищем для Кореї. У США такі фірми, як LexisNexis, та автовиробники, як GM, опинилися в судах через те, що дані про водіння, зібрані через аналогічні програми, передавались страховикам. Безпечніші дороги – це універсальна мета, і подібні рішення підштовхують водіїв до кращих звичок. Водночас ціна цього прогресу, передача потенційно конфіденційних даних, залишається відкритим питанням.