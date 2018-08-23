Дорожньо-транспортна пригода сталася в Києві в Дарницькому районі в ніч на четвер, 23 серпня. На Харківському шосе зіткнулися маршрутне таксі та службовий автомобіль поліції охорони.

Зі слів очевидців, водій маршрутки не встиг зреагувати і в'їхав в машину поліції, яку патруль залишив стояти порожнім.

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В результаті зіткнення постраждав водій легкового автомобіля. На місці аварії працювали патрульна поліція і лікарі швидкої допомоги, які надали всю необхідну допомогу потерпілому.