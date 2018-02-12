Евакуація проходить за присутності патрульної поліції.

В Києві на парковці одного з торгових центрів поблизу проспекту Палладіна помічений евакуатор, який забирає автомобіль, що був припаркований на місці для осіб з інвалідністю. На фото видно машину патрульної поліції та синій автомобіль BMW, який вантажиться на евакуатор, повідомляє «Київ Автомобільний».

Поряд на місцях для інвалідів стоять інші автомобілі – мабуть, чекають своєї черги.

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Нагадаємо, що згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, за стоянку на місцях для осіб з інвалідністю автомобілів, які не належать інвалідам, передбачений штраф у розмірі від 465 до 1700 грн. Однак якщо власника автомобіля-порушника нема на місці, то поліцейський може викликати евакуатор. В такому випадку, окрім штрафу, порушнику доведеться сплатити послуги перевезення на штраф майданчик та стоянки на ньому, а ці послуги можуть коштувати більше тисячі гривень (залежно від населеного пункту).

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