Тепер в салоні чотири місця, величезний телевізор та шикарний шкіряний інтер'єр.

Столичне тюнінг-ательє "Авто Лайф" виконало замовлення з переробки Mercedes-Benz V-класу на бізнес-шатл вищого класу.

При виконанні замовлення дизайнери орієнтувались на класичне виконання "офісу на колесах" з використанням фірмового стилю Mercedes-Benz та його люксового підрозділу Maybach. Салон мав бути стриманим, однак максимально комфортним.

Перед виконанням робіт з клієнтом узгодили макет, намалюльований в 3-D програмі.

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Для цього взяли сидіння від Mercedes-Benz S-класу, що розкладаються майже в горизонтальне положення. Напроти них – великий плаский смарт-телевізор Samsung, а трохи нижче заховані ще два крісла, вже більш скромні. Вони розкладаються в салоні за допомогою електроприводу та направлені проти ходу руху мінівена, навпроти основних. Оббивка виконана зі шкіри Nappa, алькантари, панелі – з високоякісного шпона, що використовується на Mercedes-Benz. Аудіосистема – від японської Alpine.

На всю роботу, включно зі створенням макету, майстрам знадобилось 10 тижнів. Переробка салону обійшлася в бюджет близько $40 тис.

Нагадаємо, які були тюнингові авто на Женевському автосалоні.