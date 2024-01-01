В Києві на штрафмайданчику згоріло понад десяток автівок: відео

Через те, що автівки були розташовані поряд, вогонь швидко поширювався. Тому на момент, коли пожежники прибули на місце, палало вже 10 автомобілів.

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Кияни бачили густий дим від вогню в кількох районів міста, тому активно ділились кадрами пожежі в Telegram. За даними ДСНС, спалахнув майданчик, який знаходиться на вулиці Канальній в Дарницькому районі.

Для ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць спецтехніки й 25 пожежників. Їм вдалось спершу блокувати пожежу й зберегти від займання решту авто, а згодом, близько 15:00 – повністю загасити її.

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