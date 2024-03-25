Поява наземних пішохідних переходів пов’язана з виконанням «норм безбар’єрності та доступності». Втім, водночас такі переходи сповільнюють рух транспорту та зменшують пропускну здатність вулиць.

Як повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА, вже розпочались підготовчі роботи для облаштування наземного пішохідного переходу, що дублює підземний на перехресті вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового.

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Зокрема, на цьому перехресті понизять бордюрний камінь, облаштують тактильну плитку, встановлять відповідні дорожні знаки та світлофори. Роботи планують завершити за 2 тижні. За сприятливої погоди нанесуть дорожню розмітку.

На 2024 рік заплановано також облаштувати дублюючі наземні пішохідні переходи за наступними адресами: