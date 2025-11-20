В Києві розпочав роботу офіційний дилер Avatr: що це за бренд

У столиці дебютував ще один гравець з китайського преміального сегмента — Avatr. Представник бренду в Україні, компанія «Атлант Моторз Юкрейн», привезла одразу три моделі та оголосила плани щодо розвитку дилерської мережі. Avatr позиціонує себе як високотехнологічний бренд, який поєднує дизайн європейського рівня та інженерію трьох гігантів — Changan, CATL та Huawei.

До речі гібридний Avatr 11 отримав запас ходу у тисячу кілометрів

Хто стоїть за Avatr: три технологічні гіганти

Avatr — це спільний проєкт автовиробника Changan, світового лідера з батарей CATL та технологічного гіганта Huawei. Виробництво розташоване у китайському Чунціні, одному з найпотужніших промислових центрів країни.

Сам бренд робить ставку на дизайн, інновації та преміальну складову — і це видно з перших секунд знайомства з модельним рядом.

Цікаво, що дизайн центр Avatr знаходиться у Мюнхені, а головним дизайнером є Надер Фагіхзаде — колишній ключовий стиліст BMW. Він працював над BMW 7-Series, 6-Series, X3, X4, 3-Series, а також електричними i3S та i8. Саме Фагіхзаде у 2019 році став співзасновником Avatr і відповідає за стиль усієї лінійки.

Які моделі Avatr представили в Україні

Лінійка включає чотири моделі, а на презентації показали три з них: 07, 11 та 12. Окремо бренд розповів і про молодшу модель 06.

Avatr 06: компактний, але найсміливіший

Це найновіша та найамбітніша модель бренду — стильний спортивний седан, який існує у двох версіях: гібридній та повністю електричній.

Електричний Avatr 06 здатен проїхати 600–650 км залежно від приводу, а гібрид — до 1190 км загального ходу. Модель вирізняється футуристичним дизайном, преміальними матеріалами в салоні та пневматичною підвіскою, яка рідкість у цьому класі.

Avatr 07: просторий кросовер з потужністю до 598 к.с.

Середньорозмірний кросовер Avatr 07 виглядає як міцний конкурент преміальному сегменту. Салон — п'ятимісний, просторий, з якісними матеріалами та фірмовими екранами Huawei.

Модель пропонується у гібриді або як електрокар з одним чи двома моторами. Найпотужніша версія видає 598 к.с., розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди та здатна їхати 200 км/год.

За бажанням авто комплектується пневмопідвіскою та повним набором електронних асистентів.

Avatr 11: стильний купеподібний кросовер

Це теж середньорозмірний електричний SUV, але з іншими пропорціями — нижчим дахом, довшою колісною базою та опціональним 4-місним салоном.

Модель працює на 800-вольтовій архітектурі, що пришвидшує заряджання і зменшує втрати енергії.

Версії з двома електромоторами мають 578 к.с. та запас ходу близько 700 км у циклі CLTC. Батарея — 116,8 кВт·год.

Avatr 12: флагманська «четвірка»

Седан Avatr 12 — найефектніша модель у лінійці. Він великий, обтічний і має панорамний дах на всю довжину. Габарити 5020 мм у довжину та база у 3020 мм одразу видають клас автомобіля — це преміум не тільки за дизайном, а й за комфортом.

Модель доступна лише як електромобіль, на тій самій 800-вольтовій платформі. Версії: 1 мотор — 312 к.с, 2 мотори — 646 к.с. Батарея на 94,5 кВт·год дає запас ходу 650–700 км.

Avatr 12 оснащений понад 20 системами допомоги, цифровими інтерфейсами Huawei та розширеним набором технологій безпеки.

Також цікаво Avatr 12 отримав розкішне оздоблення від Dior

Де тестувати і де купувати Avatr в Україні

На презентації повідомили, що всі моделі доступні для тест-драйву, а перші автомобілі вже є на складі.

«Атлант Моторз Юкрейн» також оголосила про активне розширення мережі: до кінця 2025 року дилерські центри з’являться в Одесі, Києві та Харкові, а у 2026 році шоуруми відкриють у Львові та Дніпрі.

Таким чином бренд планує забезпечити повноцінний сервіс і післяпродажне обслуговування у найбільших містах країни.